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中職／世界12強賽風光奪冠 聯盟公布新球季賽程表
世界12強棒球賽落幕，中華隊奪下冠軍，全隊教練和球員回歸母隊，中華職棒官方今天公布明年球季一軍例行賽日程及對戰組合，由於比賽地點尚未確認，完整賽程表要到明年才會正式公告。
中職新球季將在明年3月29日（周六）開打，衛冕總冠軍的中信兄弟隊將以主隊身分迎戰統一獅隊，開幕戰按照傳統，上演前一季「台灣大賽」交手戲碼，兩隊目前各有10次封王紀錄，奪冠次數並列史上最多。
明年上半季表定打到6月22日結束，下半季7月4日開打，7月19、20日進行明星賽，9月28日結束例行賽；至於季後賽部分，表定10月10日展開首輪賽事，10月18日起進行總冠軍賽。
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