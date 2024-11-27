聽新聞
0:00 / 0:00
冬盟／希望參加實戰調整打擊狀態 鄭宗哲加入台灣山林
亞洲冬季棒球聯盟開打5天，中華職棒指出，旅美好手鄭宗哲希望參加實戰調整打擊狀態，加入台灣山林隊，近日即可上場。
中職今天公布冬季聯盟出賽名單更新訊息：
台灣山林隊今天更動球員名單，大專生王威倫因參與大專盃賽暫離隊，改由統一獅林原裕替補；另外為增加球隊戰力，新增中信兄弟隊林志綱參與比賽；旅美好手鄭宗哲希望參加實戰調整打擊狀態，因此自請加入冬盟賽事，並加入台灣山林隊，近日即可上場。
鄭宗哲效力美國職棒海盜隊，已經升上3A，也在球團40人保護名單內，離大聯盟愈來愈近，這次世界12強棒球賽期間，曾以球評身分出現在台北大巨蛋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言