冬盟／希望參加實戰調整打擊狀態 鄭宗哲加入台灣山林

亞洲冬季棒球聯盟開打5天，中華職棒指出，旅美好手鄭宗哲希望參加實戰調整打擊狀態，加入台灣山林隊，近日即可上場。

中職今天公布冬季聯盟出賽名單更新訊息：

台灣山林隊今天更動球員名單，大專生王威倫因參與大專盃賽暫離隊，改由統一獅林原裕替補；另外為增加球隊戰力，新增中信兄弟隊林志綱參與比賽；旅美好手鄭宗哲希望參加實戰調整打擊狀態，因此自請加入冬盟賽事，並加入台灣山林隊，近日即可上場。

鄭宗哲效力美國職棒海盜隊，已經升上3A，也在球團40人保護名單內，離大聯盟愈來愈近，這次世界12強棒球賽期間，曾以球評身分出現在台北大巨蛋。