韓職／1年100萬美元！「溥儀哥」暌違3年重返培證英雄

韓職培證英雄隊今年排名墊底，今天正式宣布以1年100萬美元合約，找前大聯盟古巴球星「溥儀哥」普伊格（Yasiel Puig）回鍋，這是普伊格自2022年後，首度重返韓職舞台。

現年33歲的普伊格大聯盟生涯曾效力道奇、紅人和守護者隊，共出賽861場，有132轟、415分打點，打擊率2成77，2014年曾入選明星賽。

普伊格因火爆個性場外爭議不斷，在大聯盟乏人問津，2022年轉戰培證英雄，547打數敲出21轟和73分打點，打擊率2成77。不過普伊格季後爆發非法賭博風波，因此培證英雄沒和他續約。

培證英雄指出，球團透過多管道確認，普伊格法律上沒任何問題，阻止他回來韓職。普伊格上季在墨西哥聯盟和委內瑞拉冬盟共出賽81場，打擊率2成98，有20轟55分打點。

培證英雄新賽季洋將啟用「2打1投」策略，以1年60萬美元挖角今年效力三星獅隊的洋砲卡登納斯（Ruben Cardenas），還以1年70萬美元引進前大聯盟天使隊左投羅森堡（Kenny Rosenberg）。

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