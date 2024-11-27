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中職／丘昌榮將離開悍將赴龍隊任教？ 兩隊均未證實

中央社／ 台北27日電
中職富邦悍將隊首席教練丘昌榮年底合約到期，有媒體報導味全龍有意延攬擔任打擊部門教練。 圖／富邦悍將隊提供（資料照）
中職富邦悍將隊首席教練丘昌榮年底合約到期，有媒體報導味全龍有意延攬擔任打擊部門教練。 圖／富邦悍將隊提供（資料照）

中職富邦悍將隊首席教練丘昌榮年底合約到期，有媒體報導味全龍有意延攬擔任打擊部門教練；悍將球團僅回應，新球季教練團調整持續評估中，而龍隊也表示：「都還在評估中。」

丘昌榮結束球員生涯後，先後擔任過中信兄弟打擊教練、首席教練、總教練，2022年改赴富邦悍將隊任教，2022年、2023年間為總教練，今年轉任首席教練。

有媒體報導丘昌榮年底合約到期後將不續約離開富邦悍將隊、赴味全龍隊擔任教練，不過雙方都未證實，悍將球團回應：「新球季教練團調整目前持續評估討論中，若有確定消息將一併對外公布。」而龍隊球團也僅表示都還在評估中。

丘昌榮 味全龍 富邦悍將

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