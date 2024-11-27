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中職／為了拚12強冠軍黃恩賜婚期延到12/7 親友等喝雙喜酒

中央社／ 花蓮縣27日電
原定23日結婚的中華隊投手黃恩賜，為拚12強冠軍將婚期延至12月7日。特派記者許正宏／東京報導
原定23日結婚的中華隊投手黃恩賜，為拚12強冠軍將婚期延至12月7日。特派記者許正宏／東京報導

12強棒球賽，台灣隊一路挺進、24日奪冠，原定23日結婚的花蓮選手黃恩賜，為拚冠軍將婚期延至12月7日；台灣隊勇奪冠軍，黃媽媽開心說「喜上加喜」，親友等喝雙喜酒。

世界12強棒球賽台灣隊勇奪冠軍，設籍花蓮選手黃恩賜、張奕表現出色，縣長徐榛蔚今天上午前往2人家中貼紅榜祝賀，並頒給每人獎金新台幣70萬元。

黃恩賜媽媽也親送喜帖給徐榛蔚，邀請徐榛蔚12月7日參加黃恩賜婚禮，徐榛蔚開心表示，「真的是雙喜臨門」。

黃媽媽說，恩賜原本11月23日要結婚，台灣隊一路打進決賽拿下冠軍，婚期也只能順延，如今喜上加喜，雙喜臨門，親友們都等著喝喜酒，也為他感到高興。

花蓮縣政府表示，花蓮選手有黃恩賜、張奕、林凱威、林立、曾頌恩在賽事中表現出色，以精湛球技助力台灣隊奪冠；其中黃恩賜、張奕2選手設籍花蓮，黃恩賜來自瑞穗鄉，參加過富源國小少棒隊、瑞穗國中青少棒隊，為玉里高中棒球班首屆校友。

張奕來自萬榮鄉，國中畢業後就赴日留學；林凱威、林立來自於豐濱鄉與光復鄉，自幼均離開花蓮求學；曾頌恩則於高三時離開台北，到玉里高中就讀。

縣府表示，為肯定設籍花蓮選手，縣府特頒發每人獎金70萬元，感謝傑出選手為國爭光，也為花蓮增添無限榮耀；縣府期許未來以優秀國手們為榜樣，持續推廣基層棒球運動，讓花蓮成為孩子夢想起飛的地方，共同為台灣棒球寫下更多輝煌篇章。

世界棒球12強

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