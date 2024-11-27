全民棒球熱！台南亞太棒球村將完工 三級棒球國家隊最佳訓練基地

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，讓國內棒球熱加溫，耗資30多億興建的亞太棒球訓練中心即將在明年2月底完工，為了打造除棒球外更多功能的使用，並成為國內3級棒球國家隊訓練中心，對外營運招標已改為採購法，並且今起公告閱覽，5天後公告招標，希望更多經營想像進來，打造真正的國際型棒球村並促進地方發展。

位於台南市安南區的亞太棒球訓練中心於2017年總統賴清德在台南市長任內推動興建，面積30.27公頃，設施包含少棒主球場1座、少棒副球場1座、成棒主球場1座、成棒副球場1座、室內投打練習場1座、戶外投打練習區1座、內野球場2座以及停車場等場地，預計明年2月底完工。

南市府對外辦理營運招標，原採促參法辦理第一次公告，但無人投標，經調查各方意見改以最有利標的採購法招標，依促參法規定，業者期初投資3千萬元，但改為採購法後，業者自行對所需要營運設備做準備即可，不過，經營期縮短，由10+5年減為6+3年。

體育局表示，今天起已上網公告閱覽，5天後公告招標28天，有投標廠商會附服務建議書，經評選後選出得標者，因完工後要讓得標廠商做相關準備，預計6月正式委外營運，而在這段過渡期，比照台北大巨蛋，採單場租賃方式辦理。

市長黃偉哲說，亞太棒球訓練中心委外的整體目標在於創造多贏，讓市府、經營者、使用者都能獲益，同時也讓台灣、地方的棒球水準提升，財務不是優先的考量。主球場除了職棒例行賽，也希望可以提供國內外球團、國家隊訓練使用，真正達到成為亞太棒球訓練中心的目的。

體育局長陳良乾指出，亞太國際棒球訓練中心已在今年做為統一獅春訓基地空間，完善的室內外場地滿足球隊訓練的需求，設施的完備與舒適感，讓球員能專注練習，質量並進，充實的訓練也讓統一獅在上半季奪得中職季冠軍。另，已和韓國樂天巨人棒球隊、NC恐龍隊簽署合作備忘錄，從明年起將在台南亞太國際棒球訓練中心春訓，並展開棒球春訓交流。

成棒主球場目前正進行室內裝修施工、機電空調設備安裝測試、戶外景觀及停車場施工、球場植草養護、以及看台座椅、防撞墊、護網、牛棚等施工。因周遭還有許多空地，將規畫為市民散步休憩空間，打造另一個體育公園。

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