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海灌16分！亞洲少棒賽 中華隊複賽首戰4局扣倒大陸

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亞洲少棒賽／4局提前扣倒！中華隊複賽首戰灌16分擊敗大陸

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊複賽首戰以16：0擊敗大陸。截圖自WBSC Asia官網
中華隊複賽首戰以16：0擊敗大陸。截圖自WBSC Asia官網

2024年第11屆U12亞洲少棒錦標賽，中華隊在預賽不敵南韓隊，以2勝1敗、B組第2名闖進複賽。今天複賽首戰中華隊面對中國大陸隊，以16：0提前扣倒奪勝。

中華隊先發投手黃劼恩1局上投出三上三下，1局下中華打線靠著4安、4保送和對手2次守備失誤，一口氣攻下8分大局。

3局下中華打線攻勢再起，杜凱恩敲出2分砲，接著再靠3安和5保送攻回6分。4局上中華隊投手郭泓毅也未失分，終場就以16：0提前結束比賽。

中華隊全場敲出8安灌進16分，大陸隊只有韓炫森在3局上敲出全隊唯一安打。

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