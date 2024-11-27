12強賽／中華隊奪冠台北大巨蛋設紀念碑？球界：最後「雙殺球」可成碑座

中華隊在世界12強棒球賽完封日本奪冠，首度稱霸一級國際賽事，國人群起沸騰。如今外界希望能在台北大巨蛋增設紀念碑，北市府將評估此事。能否產生激勵效應，北市有校長認為可引導學生到訪、了解歷史存在價值，有人肯定一定有短期效益，長期而言，恐只知台灣曾經輝煌過。

大理高中校長楊廣銓表示，冠軍賽立碑確實會有正面行銷的作用，也是留下歷史紀錄。地點選擇有兩個建議，一是台北大巨蛋，因為12強棒球賽預賽從這裡出發，若遠雄主動釋出善意，作為公共藝術造景，未來也能作為中華棒協重要根據地的形象意義，可謂多贏局面；二是未來的運動部。

楊廣銓說，立碑不要以純碑文、人物誌呈現，而是棒球圖騰等設計會更佳，例如可將冠軍戰一壘手朱育賢最後那顆「雙殺球」放大成碑座，在上頭秀出「Premier 12」、「Champion」字樣，更顯價值。是否能激勵基層，他認為校方能引導學生到訪、了解歷史存在價值，至於觀光效益則須再觀察。

他也建議，台北大巨蛋可比照東京巨蛋設立棒球博物館，東京巨蛋「野球殿堂博物館」陳列日本棒球史、國家棒球隊發展等。

一不具名的國小校長指出，大眾認知的紀念碑大多是石碑等形式，若要在台北大巨蛋要設碑紀念，不知道擺在哪較不突兀又能看見，要是打造成公共藝術形式也不錯。立碑的短期效益一定有，因其具有紀念性價值，長期而言，若無加註說明，幾十年後，民眾只會知道台灣曾經輝煌過，卻不見得會燃起熱情。

該名校長聽聞大巨蛋原規畫一個棒球的展覽空間，他建議能將紀念碑放置於此，結合象徵性的球棒、球員獎盃等紀念物品，甚至可設置動態的影片回顧等，保留各個歷史時刻的感動，例如12強棒球賽冠軍戰的最後雙殺球、奪冠喜悅當下，參觀者或許比較有感覺。

台北市體育局表示，台北文化體育園區大型室內體育館開發計畫案投資執行計畫書載明設置「棒球博物館」，依照北市議會教育委員會決議，應於大巨蛋啟用後3年內設立。

體育局長王泓翔日前說，大巨蛋B2區目前有處商品販售空間，就是棒球博物館的預定空間，也強調投資執行計畫書就是合約之一，遠雄絕對不能違約且營運3年內一定要蓋好，會持續要求遠雄照進度規畫。

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