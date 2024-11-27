搶搭棒球熱潮 高市府推學生50元銅板價看職棒職籃

中華隊在世界棒球12強賽首度奪冠，創下歷史新頁，全民瘋棒球，高雄市政府趕搭運動熱潮，推出國高中生銅板價看職棒職籃優惠，只要50元銅板價，就能進場看棒球、職籃賽事，為喜愛球員加油，今起開放26場次預約。

市長陳其邁指出，高雄是中華職棒台鋼雄鷹、職籃全家海神和鋼鐵人的主場城市，球迷熱情更是全台聞名，這次與一卡通公司、職業球隊共同推出50元看球優惠，盼能讓國高中生族群在念書之餘，也能無負擔看球放鬆，享受現場加油的震撼。

運發局長侯尊堯表示，只要是高雄市國、高中生，凡符合資格且線上預約或現場購票成功者，就能以銅板價50元進場觀看全家海神職籃、高雄鋼鐵人職籃、台鋼雄鷹職棒主場球賽。

今年度配合球隊賽季，全家海神、鋼鐵人在賽季期間共開放26場次、超過1萬5000個優惠名額，讓學生以「銅板價」進場享受籃球賽事，明年台鋼雄鷹高雄主場賽事舉行後也會加入優惠方案。

侯尊堯說明，活動網頁預約系統今天上午10時起開放26個場次預約，持一卡通數位學生證記名卡者，可於活動網頁線上預約，每張數位學生證每場次僅可預約1次，最多可預約5場次，每場次預約均需輸入學生證號與身分證後4碼進行驗證，預約額滿即截止。

預約成功者將收到電子郵件確認信，當天前往預約場次並出示一卡通數位學生證記名卡，即可以50元優惠價格，購買原價為300至350元門票；若一卡通數位學生證為非記名卡或未採用數位學生證者，可持該校發行實體學生證件，於各場次當日至現場購票，售完為止。

侯尊堯說，首場開放預約場次是鋼鐵人隊12月7日在高雄流行音樂中心海音館開幕戰，也是職籃運動賽事首次進到海音館，體育運動結合流行音樂文化將為球迷帶來嶄新視覺饗宴；因應票務系統作業需求，12月7至8日鋼鐵人隊海音館場次開放預約至12月6日，其餘各場次於該賽事一周前截止預約。 高雄市運動發展局推出國高中生用50元銅板價就能進場看職棒，為喜愛球員加油。圖／運發局提供 高市運發局圖解預約流程讓學生快速上手。圖／運發局提供 高市運發局圖解預約流程讓學生快速上手。圖／運發局提供 高市運發局圖解預約流程讓學生快速上手。圖／運發局提供

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