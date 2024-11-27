棒球／球員外流 北市擬定振興計畫留人

台北市二七六所學校有六十五校設棒球校隊或社團，二八四名選手卻僅有九名專任教練、十九處訓練站，補助更僅有六校拿到一八七萬餘元，導致北市培養的國中小球員外流到各縣市，北市議員認為應投入更多資源留才，市長蔣萬安承諾擬定短中長期棒球振興計畫。

市議員陳賢蔚說，北市有一二二名專任運動教練，棒球只占百分之八；近年設置基層競技訓練站增加九點到三三一站，但棒球卻從廿站減為十九站；市府對三級基層棒球訓練站補助少，其他包含移地訓練、外籍教練、菁英運動選手等補助皆無棒球項目，市府應建立相關機制，納入棒球教練、防護員、心理師、營養師，投入更多預算留才。

「北市要有企圖心」議員李建昌指出，卅年前國內棒球由華興、美和青少棒征戰四方，近年台灣四大強隊則是高苑、南英、穀保、平鎮；北市有三級棒球強隊東園國小、重慶國中、大理高中，財政資源最豐厚，人才應該最多，卻都被平鎮、穀保挖走。

蔣萬安說，市府將擬定短中長期計畫，先期三個月請教育局訪查北市國高中小傳統棒球強校轉去平鎮、穀保的校友，調查盤點北市有什麼不足、如何改進，六個月內擬定完整計畫。

教育局長湯志民表示，對於已有棒球校隊及社團的學校，每校補助最高一百萬元，將來預算許可會再盡量爭取；高中棒球校隊同時設基層訓練站，配防護員，今年也向下延伸從國中小開始試辦，目標三年內讓有校隊的國中小都有基層訓練站並配防護員。

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