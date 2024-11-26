日職／古林睿煬3年合約總值170萬美元 外加選擇權、激勵獎金
日本職棒火腿隊今天來台為古林睿煬舉辦加盟記者會，外界最關心的合約內容，據了解為3年複數年約，外加1年選擇權，而確定的3年合約，據了解總和為170萬美元（約台幣5516萬元），另外還有激勵獎金。
為了延攬古林睿煬的加盟，火腿隊比照招攬王柏融，同樣提出豐富的報告，火腿鬥士隊國際部部長岩本賢一表示，資料內容主要是讓統一獅隊了解鬥士隊是什麼樣的球隊，「我們也有送出球員到國外，像是達比修有、大谷翔平，很能理解要送球員出國的心情，把這樣的心情包含在報告中。」
而根據了解，古林睿煬簽下的三年固定約，總值超過台幣5000萬元，另外還有一年選擇權，激勵獎金的部分則針對古林睿煬在獅隊的表現，訂出相應的期許。
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