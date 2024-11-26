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徐生明盃／龜山勇奪隊史第7冠 殿軍金潭穿上徐生明球衣感榮譽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
第12屆徐生明國際少棒錦標賽落幕，桃園市龜山國小締造二連霸，勇奪第七冠。圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供
第12屆徐生明國際少棒錦標賽落幕，桃園市龜山國小締造二連霸，勇奪第七冠。圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供

第12屆徐生明國際少棒錦標賽今日進行最後一天賽事，桃園市龜山國小在冠軍戰以11：7力克勁敵韓國首爾，完成二連霸並勇奪第七冠，勝利的剎那間小球員無不歡呼雀躍！小球員異口同聲說：「我們做到了！好開心。」

比賽中首爾一度取得7比4領先，幸好5、6局龜山力挽狂瀾，攻下7分逆轉勝，終於把冠軍錦旗留在台灣，龜山總教練陳明宏表示：「今天主要是贏在打擊很有發揮，尤其三、四棒的連棒威力，林冠嶔、黃睿騰居功厥偉。」

黃睿騰今天4打席都上壘，3打數3安打猛打賞演出，外加1次四壞球，更重要的是4局上的2分全壘打，技驚四座，帶動全隊士氣；隊長林冠嶔3打數2安打，表現亦佳，其他擊出2支安打還有陳啟恩、楊亞伯、李明潤，全隊一共11安。

賽後拿到大會「全壘打獎」的黃睿騰表示：「我前幾場打得不理想，擔心打到壞球，要揮不揮，身體晃動，反而打不好。今天就果斷出棒，遵照教練指示，果然打出佳績。」

陳明宏也稱兩許兩名投手的表現，謝承濬先發4局，受到失誤拖累，失6分，何帛諺後援3局、失1分，拿下勝投，穩住比賽後段，表現亦佳。「兩人都有按照教練的指示投球，打這麼多場硬仗，投手群真的很辛苦，謝謝小朋友的努力。」

徐生明國際少棒錦標賽按傳統，季軍戰、冠軍戰都要換上徐總紀念球衣比賽。圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供
徐生明國際少棒錦標賽按傳統，季軍戰、冠軍戰都要換上徐總紀念球衣比賽。圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供

此外，龜山名教頭李政達前來為子弟兵加油，並表示：「很感謝師母謝榮瑤的努力和工作人員的辛勞，還有贊助商的功勞也很大。徐生明少棒賽很有傳統，一定要延續下去。」

季軍戰則是韓國順天南山小學以8：5擊敗高雄市金潭國小，金潭國小雖然單日兩敗，但已經寫下隊史在此賽事的最佳成績，隊長馬良表示：「我們是首次穿上徐總紀念球衣比賽，已經是至高的榮譽了。」

教練李昱德表示：「連續兩天的硬仗，我們的好投手幾乎都用完了。」季軍戰由於主力投手都投過，只能用牛棚接力的方式，最後只輸2分已經很不錯了。

徐生明

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