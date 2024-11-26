冬盟／旅美好手鄭宗哲自願參賽 透過實戰調整打擊動作

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲將加入亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊，預計打6場比賽，經紀公司表示，鄭宗哲想透過實戰調整打擊動作，在球團同意下參加冬盟賽事。

海盜隊野手鄭宗哲今年球季首度升上小聯盟3A，在3A出賽6場，總計13打數敲出6支安打，打擊率4成62，本季小聯盟2A、3A合計132場出賽，敲出98支安打包括11發全壘打，有17次盜壘成功，打擊率2成25。

鄭宗哲將加入亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊，經紀公司表示，鄭宗哲有些打擊動作調整需要透過實戰，在海盜隊同意下，透過經紀公司主動詢問、聯繫聯盟，是否可以讓鄭宗哲參加部分場次，也很感謝聯盟在百忙之中還全力協調。

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