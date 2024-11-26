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日職／古林睿煬旅日阿嬤要金孫別擔心 穿100號背號有涵義

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒統一獅隊將古林睿煬加盟日本職棒火腿隊，今天雙方在台北舉行加盟記者會，古林睿煬牽著從小帶他長大的阿嬤進場。記者林俊良／攝影
中華職棒統一獅隊將古林睿煬加盟日本職棒火腿隊，今天雙方在台北舉行加盟記者會，古林睿煬牽著從小帶他長大的阿嬤進場。記者林俊良／攝影

古林睿煬今天加盟日職火腿隊，不少細節看見他與阿嬤林陳麗珠間的好感情，不僅是牽著阿嬤的手一起進場，現場安排炒麵、滷味等美食都有台南味道，還附上古林最愛的東泉辣椒醬，就是想要還原阿嬤的味道。

記者會的開場，古林睿煬穿著西裝，牽著穿著100號背號球衣的阿嬤一起進場，背號有著祝福阿嬤「呷到100歲（台語）」的含義。

中華職棒統一獅隊將古林睿煬加盟日本職棒火腿隊，今天雙方在台北舉行加盟記者會，古林睿煬牽著從小帶他長大的阿嬤進場。記者林俊良／攝影
中華職棒統一獅隊將古林睿煬加盟日本職棒火腿隊，今天雙方在台北舉行加盟記者會，古林睿煬牽著從小帶他長大的阿嬤進場。記者林俊良／攝影

古林睿煬與阿嬤的好感情，新東家火腿隊也知道，總教練新庄剛志透過影片也希望阿嬤放心，球團會好好照顧古林睿煬，並歡迎阿嬤到火腿隊新主場探望古林。

阿嬤坦言，對於古林睿煬要離鄉背井，心情上多少有些不捨，也擔心他語言不通，「但也不能綁住他，哪裡比較好就去，繼續往上走，他老婆也會去陪他。」也要古林別擔心，家中還有古林睿煬的哥哥會照顧自己。

阿嬤透露，平時在家中與古林睿煬相處不像祖孫，更像同輩，「他都直接叫我的名字，說比較親切，我也認為自然一點比較好，他叫我名字，我就回他『歐里桑，你回來了』」，不過古林也十分孝順，常常關心阿嬤有沒有把身體照顧好，飲食、運動正不正常。」

對於火腿隊總教練的邀約，阿嬤也透露未來也希望能夠去北海道看古林比賽，但時間比較難確認，自己年歲較長，需要家人同行，就看何時能夠成行。

古林睿煬 新庄剛志 火腿

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