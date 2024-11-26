日職／看見古林睿煬成為王牌瞬間 林岳平回憶可寫萬言書
統一獅隊古林睿煬今天要啟航前往日本加入火腿隊，與獅隊總教練林岳平的師徒佳話，令人感動，回憶起古林睿煬成為王牌的一刻，林岳平點出那一場關鍵勝投後「看到古林睿煬在場上的眼睛一亮」。
林岳平在2018年季初引退轉任教練，古林睿煬在2018年加盟統一獅隊，兩人命運開始出現交集，林岳平被賦予培育王牌的任務，帶著當時身上有傷古林睿煬到處去復健，其中甘苦只有兩人彼此知道。
「古林睿煬很耐操啊。」回憶起古林睿煬的成長過程，林岳平表示，當時即使手不舒服，但古林睿煬依舊能夠吃下該有的體能菜單，非常刻苦耐勞，這也是他能夠最終獲得火腿隊青睞、前往日職的原因，也期待他能延續這樣的刻苦態度，到日本持續表現。
還記得古林睿煬在中職的第一次登板，第1球就投到152公里（紀錄為151公里），林岳平說自己立刻喊出暫停，「希望他球速不要再往上，用不用投到152公里的方式比賽，他馬上能夠調整，發現他是非常有天賦的選手。」
林岳平也坦言，培育古林睿煬的過程中也不是一切順遂，好幾次想將他往上推升一階，常遇到撞牆、跌倒、恍神，像是去年讓古林睿煬去亞運發揮，讓國際能夠看見古林，但回來後在季後賽需要他的時候卻被擊倒了。
不過亞冠賽中，古林睿煬再次展現出該有的能力，林岳平說：「讓國際球隊看到古林睿煬是我們球團代表的一號投手。」因此在今年開幕戰再將重任交給古林睿煬，「那一勝之後，看到古林睿煬在場上的眼睛一亮。」
林岳平也指出，職棒初期，古林睿煬除了速球外就是曲球較有把握，也希望他多磨練其他球種，近兩年可以看到曲球使用比率降低，有更多的指叉、滑球、卡特去搭配，也是展現出自己能夠出國的時機點。
雖然今年總冠軍賽第一場後，古林睿煬因為後背肌拉傷，趕不上參加世界12強棒球賽，但林岳平也期許古林睿煬帶著未能參與奪冠的心情去火腿隊，「幫助火腿隊拿下日本一。」
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