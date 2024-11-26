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日職／火腿網羅古林睿煬勝出關鍵 報告書放入送大谷旅美心境

中央社／ 台北26日電
加盟日本職棒火腿隊，古林睿煬穿上火腿隊「37」號球衣，統一獅董事長凃忠正（左）致贈印有統一獅圖案的手套。記者林俊良／攝影
加盟日本職棒火腿隊，古林睿煬穿上火腿隊「37」號球衣，統一獅董事長凃忠正（左）致贈印有統一獅圖案的手套。記者林俊良／攝影

24歲投手古林睿煬加盟日職火腿隊，從多隊日職球團中脫穎而出，除了合約條件，火腿國際球探部長岩本賢一透露，也有將曾把大谷翔平、達比修有送出國的心境包含在報告中。

古林睿煬今年季後行使自由球員權利，其中較積極接觸的球隊，包括日職北海鬥日本火腿鬥士隊、橫濱DeNA灣星、東京養樂多燕子隊，而福岡軟銀鷹、東京讀賣巨人等，古林睿煬最後選擇加盟火腿隊，今天正式舉行加盟記者會。

火腿隊2018年網羅台灣好手王柏融時，交出107頁簡報，被問起此次是否也有做報告，國際部長岩本賢一表示，這次網羅古林睿煬跟王柏融時一樣有準備報告，主要是想要讓統一7-ELEVEn獅隊了解火腿是什麼樣的球團。

岩本賢一也提到，火腿隊有過將大谷翔平與達比修有送去美職的經驗，感同深受送球員出國打球的心情，也有將這樣的心情呈現在報告中。

火腿隊首席棒球總管栗山英樹表示，想要成為一流的選手，除了技術之外，也需要有好的性格，才可以把技術發揮的很好，實際跟古林睿煬見面後，看見他有這樣的特質，相信他絕對可以在世界舞台上有好的表現。

栗山英樹也提到，火腿隊目前陣中應該沒有跟古林睿煬相似的投手，直球球速很快、還可以把變化球控制的很好，「跟我們想要尋找的投手是一樣的，所以才決定簽下他。」

古林睿煬今天記者會牽著阿嬤的手入場，從「阿嬤金孫」、「府城金孫」要變成「台灣金孫」，他也表示，有實際到北海道去看過，大家都說個球場是世界上最好的球場，果然名不虛傳，希望好好珍惜、拿出應有的表現。

古林睿煬 日本火腿鬥士 日職

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