日職／高中→中職→旅外 古林睿煬為台灣棒球踏出重要一步

古林睿煬今天穿上日職火腿隊球衣，成為中職史上第二位透過旅外辦法加盟國外球隊的球員，更是第一位高中生在中職成長後再旅外的球員，古林睿煬也了解自己這一步意義重大，「希望我走的這一步，能讓高中生有更多選擇。」

中職開始實施旅外條款後，2018年王柏融成為第一人，如今古林睿煬踏出相同步伐，古林睿煬表示，不管是誰踏出這一步，對台灣棒球來說都很重要。

古林睿煬坦言，過去學生時期，大家都會以出國為目標，「但這幾年大家的努力下，中華職棒的環境越來越好。我希望有一個人能夠出來告訴大家，選擇中職還是有機會去挑戰你的夢想。」

雖然高中就有旅外夢，但當時的古林睿煬受限於健康、表現狀況不理想，最終選擇加入中職，他也感謝統一獅球團的栽培才有現在的自己，特別是與總教練林岳平攜手的過程，過程中也遇到狀況不好、受傷、質疑，但球團都給自己很多空間調整。

對於「餅總」在記者會中落淚，古林睿煬說：「我剛剛也有小小的眼眶紅，他一路以來陪著我，他也很辛苦，很多辛苦只有我們兩個知道，所以感情才會這麼好，真的很謝謝他的照顧。」

接下來要到陌生環境，古林睿煬也理解適應上會是問題，自己會在語言上好好努力，去融入球隊，也曾請教同隊的郭俊麟、樂天桃猿隊陳冠宇旅日經驗，「他們都說有能力就快去挑戰，多講一些話，日本球團、隊友都對台灣人很善良，不用擔心。」

加盟日本職棒火腿隊，古林睿煬穿上火腿隊「37」號球衣。記者林俊良／攝影

中華職棒統一獅隊將古林睿煬加盟日本職棒火腿隊，今天雙方在台北舉行加盟記者會，古林睿煬牽著從小帶他長大的阿嬤進場。記者林俊良／攝影

加盟日本職棒火腿隊，古林睿煬穿上火腿隊「37」號球衣，統一獅董事長凃忠正（左）致贈印有統一獅圖案的手套。記者林俊良／攝影

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