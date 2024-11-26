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日職／達比修有祝福古林睿煬加盟火腿 戴培峰有遊行之約

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
加盟日本職棒火腿隊，古林睿煬穿上火腿隊「37」號球衣。記者林俊良／攝影
加盟日本職棒火腿隊，古林睿煬穿上火腿隊「37」號球衣。記者林俊良／攝影

統一獅隊培養出的王牌投手古林睿煬，今天舉行加盟日職火腿隊的記者會，其中出現不少驚喜彩蛋，就連火腿隊大前輩達比修有也特別錄製影片歡迎，古林睿煬看到直呼：「太酷了！」

為了歡迎古林睿煬的加盟，火腿隊除了首席棒球總管栗山英樹、國際部部長岩本賢一親自來台出席，也邀請總教練新庄剛志、投手伊藤大海錄製影片歡迎。

新庄剛志以強烈的肢體動作，表達第一次看到古林睿煬的投球影片就「深深愛上」，也相信古林睿煬只要加入球隊，「我們球隊就能拿下日本一。」

自身也有美職經驗的新庄剛志提及，在其他國家打球是不容易的事，「能不能突破、成長就看你自己了。」但火腿隊球團全員都會盡力協助，「這點我可以保證，請你安心的前來火腿鬥士隊。」

達比修有則是在影片的最後壓軸登場，如今效力美職教士隊的他，特別為火腿隊錄製影片給古林睿煬，達比修有說：「聽大家說你是很棒的投手，如果有機會希望一起同隊出賽，在那之前也期待有朝一日一起練習或傳接球。」

古林睿煬感謝火腿球團特別為自己拍攝影片，「超酷的，尤其達比修有又是我的偶像。」

而記者會中，古林睿煬過去的平鎮高中時期隊友也驚喜現身，戴培峰、劉基鴻、江國謙、林靖凱親自到場，因為出國未能到場的江坤宇也錄製影片為他送別，戴培峰為此「翹掉」中華隊奪冠遊行，也給古林睿煬目標，「等你下次一起奪冠，我們再一起遊行。」

古林睿煬 火腿 達比修有

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