日職／辰己涼介瘋了？頒獎典禮打扮成日本武士和開膛手傑克

日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介代表日本武士隊，出戰今年世界12強棒球賽，冠軍戰前說「輸給台灣就改當投手」，不料中華隊真的擊敗日本奪冠，引發台日球迷熱議。今天辰己出席日職頒獎典禮，竟扮成日本武士，讓球迷們全笑翻。

辰己涼介在冠軍戰前說「輸給台灣就改當投手」，事後慘遭日本及台灣球迷嘲諷，連老婆都虧他。不過他仍展現高EQ，一開始表示收回承諾，今天改口真的會練投，還向江國豪要投手手套。

辰己涼介是日職頂尖球星，今年有7轟、58分打點、20次盜壘成功，打擊率2成93，且奪下洋聯安打王（158安）、外野金手套及洋聯最佳9人。

今天辰己涼介成為日職頒獎典禮最大亮點，因為他先打扮成日本武士，一旁的隊友們都在笑。辰己涼介解釋這身服裝，「因為這是打者的獎項，我就以武士形象聯結起來，同時也和日本武士隊有關。」

辰己涼介隨後又換上第2套服裝，他解釋，「今後我會繼續真誠地面對棒球，努力完成更多刺殺，幫球隊渡過難關。這服裝是以『開膛手傑克』為靈感，因為他有刺殺的意涵。」

辰己一人でファッションショーしてるの草 pic.twitter.com/yRJEaNwucd — アーチスト中山 (@GANRLOVE1206) 2024年11月26日

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