辜仲諒談投入棒球運動：給我榮耀感 讓我覺得可為國家做事

中華隊贏得世界12強棒球賽冠軍，身為中華棒球協會理事長的中信金大股東辜仲諒，被認為是幕後功臣之一，除了出錢出力，辜仲諒全心投入對球員的訓練，除了對棒球運動的熱愛，亦來自內心的使命感。

「我不需要這個工作，但我喜歡這個工作，因為這個工作給我榮耀感，讓我覺得可以幫我的國家作一點事情。」8月28日辜仲諒在天母大棒球場對球員精神訓話，在中華隊大獲全勝之後，近二天這段影片廣為流傳，從影片中一方面深刻體會辜仲諒對棒球運動投入之認真，另一方面也感受到他對球員們的確用心良苦。

除了出錢出力，辜仲諒也告訴球員，每次比賽或是練球都要看到進步，更要求教練，「各位總教練，我要看那個報告，包括我的球隊是中信兄弟隊，檢討報告我每天都要看」。

如此滴水不漏的檢視，用意就是在要求球員「今天失誤的，明天不准有同樣的失誤」。他也不惜花費更多的資源說，如果需要什麼樣的設備，「我弄台送你，你們就練，練到打得到為止，就是要這樣進步」。

熱愛棒球也了解棒球，使辜仲諒更了解台灣棒球隊的實力要怎樣才能提升。影片中，他語重心長的向球員訓話說，我們的守備是世界一流，「但打擊是三流，打不到球，所以，水準若要提高，打擊要多加油，光是守沒有用，要能攻」。

他並舉例像日本、美國，強棒沒有在短打的，除非總教練下達命令，但他從來沒看過，幾乎都是很後面棒次在短打，在台灣卻常看到，連第四棒都出來短打了，他直言，「這是什麼水準？這是小學生啊！」

在嚴格要求同時，辜仲諒也不忘向球員們溫心喊話，「我說這些是為你們好，因為我懂球，我從小學打到大學，所以我們一起共同來努力！」辜董更拍胸脯保證，需要什麼，他會去幫忙爭取，「這是我能作的，我全力以赴」。他也提醒球員們，要記得每一個人都是國家的驕傲，「你的驕傲不只是國家，也是中華隊的驕傲，是全台灣所有球迷，也是你的學校、村里的驕傲！」來喚起更多球員們的榮譽心和使命感，正確的訓練方向，加上資源盡出全力協助，並給予球員心靈上的鼓舞與支持，辜仲諒也在他最熱愛的棒球運動上，為台灣拿下了有史以來最佳的賽事成績。

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