圖輯／古林睿煬加盟火腿 林岳平不參加遊行就為了送別愛徒

中華職棒統一獅隊將古林睿煬交到加盟日本職棒火腿隊，今天雙方在台北舉行加盟記者會，獅隊總教練林岳平想起帶著古林睿煬從復健一路到成長為王牌，忍不住哽咽拭淚，「我感到非常驕傲，比前幾天在日本幫助中華隊奪得世界第一更驕傲。」

古林睿煬曾表示，林岳平是自己的第二個父親，林岳平今天也跟中華隊請假，未參加奪冠遊行而是來為古林睿煬送別，林岳平說：「確實我心情比較波動，這一切還是要感謝統一球團，因為在古林睿煬加入球團第一時間，我退下來當教練，第一個任務就是古林睿煬的栽培。」

統一獅董事長凃忠正表示，古林是在2018年選進的天賦型投手，在球場上展現高度自律，生活單純。從2017年投出職棒第一球以來，這六年交出32勝12敗、防禦率2.48的亮眼成績，今年更以10勝、防禦率1.66榮獲MVP和防禦率王等殊榮。球團決定讓他到更高層級的職棒歷練，相信他是中華隊重要戰力。他勉勵古林，挑戰日、美職棒都要保持在中職時的紀律，相信在各國職棒殿堂都能投出一片天。最後也感謝火腿隊給予機會。 中華職棒統一獅隊將古林睿煬（中）加盟日本職棒火腿隊，今天雙方在台北舉行加盟記者會。記者林俊良／攝影 中華職棒統一獅隊將古林睿煬加盟日本職棒火腿隊，今天雙方在台北舉行加盟記者會，獅隊總教練林岳平想起帶著古林睿煬從復健一路到成長為王牌，忍不住哽咽幾度拭淚，「我感到非常驕傲，比前幾天在日本幫助中華隊奪得世界第一更驕傲。」記者林俊良／攝影 加盟日本職棒火腿隊，古林睿煬穿上火腿隊「37」號球衣。記者林俊良／攝影 中華職棒統一獅隊將古林睿煬加盟日本職棒火腿隊，今天雙方在台北舉行加盟記者會，古林睿煬牽著從小帶他長大的阿嬤進場。記者林俊良／攝影 加盟日本職棒火腿隊，古林睿煬穿上火腿隊「37」號球衣，統一獅董事長凃忠正（左）致贈印有統一獅圖案的手套。記者林俊良／攝影 中華職棒統一獅隊將古林睿煬加盟日本職棒火腿隊，今天雙方在台北舉行加盟記者會，古林睿煬牽著從小帶他長大的阿嬤進場。記者林俊良／攝影 中華職棒統一獅隊將古林睿煬加盟日本職棒火腿隊，今天雙方在台北舉行加盟記者會，獅隊總教練林岳平想起帶著古林睿煬從復健一路到成長為王牌，忍不住哽咽幾度拭淚，「我感到非常驕傲，比前幾天在日本幫助中華隊奪得世界第一更驕傲。」記者林俊良／攝影 加盟日本職棒火腿隊，古林睿煬穿上火腿隊「37」號球衣。記者林俊良／攝影 加盟日本職棒火腿隊，古林睿煬穿上火腿隊「37」號球衣。記者林俊良／攝影

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