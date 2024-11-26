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日職／古林睿煬穿上火腿37號 栗山英樹有期許也樂見旅美

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
加盟日本職棒火腿隊，中華職棒統一獅隊將古林睿煬「37」號球衣。記者林俊良／攝影
加盟日本職棒火腿隊，中華職棒統一獅隊將古林睿煬「37」號球衣。記者林俊良／攝影

日本職棒火腿鬥士隊為古林睿煬舉辦加盟記者會，首席棒球總管栗山英樹特別來台為他穿上37號球衣，栗山英樹坦言，球隊目標是明年拿下冠軍，也期待古林睿煬為此做出貢獻。

選擇37號球衣的原因很單純，古林睿煬說：「球團提供了一些數字讓我選擇，就直覺選了這個，沒有特殊的意義。」

栗山英樹也盛讚古林睿煬的好不用多作解釋，無論球速、技術都是能夠在國際舞台上競爭，而球隊也會培養他成為世界一流的選手，未來如果有機會去美國也會為他加油。

過去簽下王柏融，今年又招攬古林睿煬，近期中華職棒「出口」的兩位球員都是火腿隊，栗山英樹也解釋，兩位選手都有很好的性格，這是成為一流選手的特質，實際見面也知道兩人都是很厲害的選手，「很榮幸能夠邀請兩人到火腿隊。」

至於古林睿煬的類型在火腿隊中是否有模板存在？栗山英樹則表示，目前陣中雖然有很多類型的投手，但像古林睿煬的還不存在，「他的直球很快、變化球也控制得很好，是我們想要的投手。」

加盟日本職棒火腿隊，中華職棒統一獅隊將古林睿煬「37」號球衣。記者林俊良／攝影
加盟日本職棒火腿隊，中華職棒統一獅隊將古林睿煬「37」號球衣。記者林俊良／攝影

加盟日本職棒火腿隊，中華職棒統一獅隊將古林睿煬「37」號球衣。記者林俊良／攝影
加盟日本職棒火腿隊，中華職棒統一獅隊將古林睿煬「37」號球衣。記者林俊良／攝影

古林睿煬 火腿 王柏融

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