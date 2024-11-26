棒球／比中華隊學長江國豪球速快 麥寮高中投、捕已被MLB鎖定

世界12強棒球賽中華隊完封日本奪冠，中繼投手江國豪過程中屢拆彈成功，獲得極高評價，他畢業於雲林麥寮高中，是棒球隊ㄧ員，畢業前球速已有145公里，表現沈穩，常返校指點學弟。麥寮高中棒球隊近年表現佳，今年隊上投手徐磊、投捕手張彥澤已被美國職棒大聯盟註冊為關注球員，可望成為下一個明日之星。

麥寮高中棒球隊成軍於2009年，江國豪是103學年度就讀麥寮高中，成為棒球隊成員，時任教練為吳秉倫、洪偉翔，總教練為董啟惠。

中華隊投手江國豪畢業於雲林縣麥寮高中。圖／麥寮高中提供

麥寮高中棒球隊總教練吳秉倫表示，江國豪高中時個子不高、頭很大，外號叫「大頭」，高中時期他表現還沒突出，但協調性很好，畢業前球速已達145公里，以高中生來說很不容易，當時覺得他未來性應該滿好。

江國豪畢業後仍常回校探望、參加活動，有機會也會指點學弟，吳秉倫說，他帶隊參加比賽時，江國豪常來看，今年初打聯賽時才碰面過。

麥寮高中棒球隊成軍晚，但賽績漸入佳境，被外界稱為「紅色閃電」，今年黑豹旗全國高中棒球大賽甫結束，麥寮高中闖入前四強，是歷年最佳成績。

雲林縣麥寮高中棒球隊投捕手張彥澤已被美國職棒大聯盟註冊為關注球員。圖／麥寮高中提供

麥寮高中校長吳政憲透露，球隊現任投手徐磊、投捕手張彥澤是繼江國豪等人的後起之秀，已引起美國職棒大聯盟球探注意，兩人已被註冊為關注球員。

教練吳秉倫表示，徐磊球速最快144公里，擅長滑球、伸卡球、變速球，張彥澤球速147公里，比江國豪高中時更快。

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