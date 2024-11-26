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棒球／比中華隊學長江國豪球速快 麥寮高中投、捕已被MLB鎖定
世界12強棒球賽中華隊完封日本奪冠，中繼投手江國豪過程中屢拆彈成功，獲得極高評價，他畢業於雲林麥寮高中，是棒球隊ㄧ員，畢業前球速已有145公里，表現沈穩，常返校指點學弟。麥寮高中棒球隊近年表現佳，今年隊上投手徐磊、投捕手張彥澤已被美國職棒大聯盟註冊為關注球員，可望成為下一個明日之星。
麥寮高中棒球隊成軍於2009年，江國豪是103學年度就讀麥寮高中，成為棒球隊成員，時任教練為吳秉倫、洪偉翔，總教練為董啟惠。
麥寮高中棒球隊總教練吳秉倫表示，江國豪高中時個子不高、頭很大，外號叫「大頭」，高中時期他表現還沒突出，但協調性很好，畢業前球速已達145公里，以高中生來說很不容易，當時覺得他未來性應該滿好。
江國豪畢業後仍常回校探望、參加活動，有機會也會指點學弟，吳秉倫說，他帶隊參加比賽時，江國豪常來看，今年初打聯賽時才碰面過。
麥寮高中棒球隊成軍晚，但賽績漸入佳境，被外界稱為「紅色閃電」，今年黑豹旗全國高中棒球大賽甫結束，麥寮高中闖入前四強，是歷年最佳成績。
麥寮高中校長吳政憲透露，球隊現任投手徐磊、投捕手張彥澤是繼江國豪等人的後起之秀，已引起美國職棒大聯盟球探注意，兩人已被註冊為關注球員。
教練吳秉倫表示，徐磊球速最快144公里，擅長滑球、伸卡球、變速球，張彥澤球速147公里，比江國豪高中時更快。
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