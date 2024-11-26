聽新聞
0:00 / 0:00
日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲
中華職棒統一獅隊將古林睿煬交到日本職棒火腿隊手中，雙方今天在台北舉行加盟記者會，獅隊總教練林岳平想起帶著古林睿煬從復健一路到成長為王牌，忍不住哽咽，「我感到非常驕傲，比前幾天在日本幫助中華隊奪得世界第一更驕傲。」
古林睿煬2018年以第一指名加入獅隊開啟職棒生涯，2021年起成為獅隊重要本土先發投手，今年繳出10勝、防禦率1.66，奪下防禦王及年度MVP，帶著更加成熟的球技，古林睿煬提出申請旅外後，與火腿隊簽約。
古林睿煬曾說，林岳平是自己的第2個父親，林岳平今天也跟中華隊請假，未參加奪冠遊行而是來為古林睿煬送別，林岳平說：「確實我心情比較波動，這一切還是要感謝統一球團，因為在古林睿煬加入球團第一時間，我退下來當教練，第一個任務就是古林睿煬的栽培。」
林岳平開始回憶，古林睿煬加盟獅隊因手部不適，陪伴著他一同在醫院復健，過程的困難是外界難以看見，平時健談的餅總也忍不住開始講話斷斷續續，努力克制情緒。
而當古林睿煬要升上一軍時，林岳平也剛好接任一軍總教練，林岳平認為這是兩人的緣分，「這5年用球團賦予的任務，造就球隊第一個旅外的選手，我感到非常驕傲，比前幾天在日本奪得世界第一更驕傲，期許古林睿煬在世界的舞台上成為台灣驕傲。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言