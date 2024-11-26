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日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

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日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒統一獅隊將古林睿煬交到日本職棒火腿隊手中，林岳平看著「金孫」茁壯也很哽咽。圖／統一獅隊提供(資料照)
中華職棒統一獅隊將古林睿煬交到日本職棒火腿隊手中，林岳平看著「金孫」茁壯也很哽咽。圖／統一獅隊提供(資料照)

中華職棒統一獅隊將古林睿煬交到日本職棒火腿隊手中，雙方今天在台北舉行加盟記者會，獅隊總教練林岳平想起帶著古林睿煬從復健一路到成長為王牌，忍不住哽咽，「我感到非常驕傲，比前幾天在日本幫助中華隊奪得世界第一更驕傲。」

古林睿煬2018年以第一指名加入獅隊開啟職棒生涯，2021年起成為獅隊重要本土先發投手，今年繳出10勝、防禦率1.66，奪下防禦王及年度MVP，帶著更加成熟的球技，古林睿煬提出申請旅外後，與火腿隊簽約。

古林睿煬曾說，林岳平是自己的第2個父親，林岳平今天也跟中華隊請假，未參加奪冠遊行而是來為古林睿煬送別，林岳平說：「確實我心情比較波動，這一切還是要感謝統一球團，因為在古林睿煬加入球團第一時間，我退下來當教練，第一個任務就是古林睿煬的栽培。」

林岳平開始回憶，古林睿煬加盟獅隊因手部不適，陪伴著他一同在醫院復健，過程的困難是外界難以看見，平時健談的餅總也忍不住開始講話斷斷續續，努力克制情緒。

而當古林睿煬要升上一軍時，林岳平也剛好接任一軍總教練，林岳平認為這是兩人的緣分，「這5年用球團賦予的任務，造就球隊第一個旅外的選手，我感到非常驕傲，比前幾天在日本奪得世界第一更驕傲，期許古林睿煬在世界的舞台上成為台灣驕傲。」

中華隊 古林睿煬 林岳平

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