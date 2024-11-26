高球／林智勝對12強賽封王有感 14名國手是原住民

2024林智勝公益高爾夫球名人賽昨天在東華菁英高爾夫俱樂部登場，近百名高球好手們齊聚一堂，響應「益球智勝 原力榮耀」的公益賽事，共同為原鄉孩童募集運動發展基金，本場公益賽事由中職全壘打紀錄保持者林智勝發起，所有參加費用不扣除成本，全額捐贈台灣原住民族棒球運動發展協會「送愛到原鄉」專案使用，作為運動賽事推廣與基層棒球發展使用。

林智勝在球場中屢次締造精彩表現，深受球迷朋友喜愛，更於去年卸任台灣原住民族棒球運動發展協會理事長職務後擔任常務理事一職，將個人影響力擴散到棒球場之外，為原鄉孩童募集基金，進而促成林智勝公益高爾夫球名人賽的舉辦。

參與貴賓星光熠熠，世界球后曾雅妮、職棒球星胡金龍、陳鏞基與官大元、職籃球星陳信安、金曲組合「動力火車」尤秋興與顏志琳、藝人民雄、侯昌明與曾雅蘭賢伉儷、王靜瑩、康茵茵、台灣原住民棒球運動發展協會理事長王勝偉共襄盛舉，公益賽事更特別邀請到職棒選手林子偉與職業高球選手彭婕、葉欣寧擔任趣味活動關主，增添公益賽事內容與挑戰性。

賽事開球儀式前，林智勝特別致詞感謝所有與會貴賓與公益賽事活動贊助商：「謝謝所有人的前來參與，集結眾人的心意與力量，能夠為原鄉孩童募集運動發展基金並回饋原鄉，這是智勝一直以來致力的目標，當年有這樣的善心人士幫助才會有今日的智勝，更希望能夠透過自己的影響力去幫助更多的孩童。中華隊在東京巨蛋拿下世界12強棒球賽的冠軍，對台灣棒球是一個很重要的里程碑，其中更有14名選手為原住民，相信今日在現場的大家，都是能夠為未來的中華隊盡一份心力。」

公益賽事尾聲更有安排公益晚宴活動，讓球迷朋友進行交流互動，金曲歌手舞思愛、金曲組合動力火車、原民唱將民雄等人更獻唱祝福公益賽事圓滿順利，期許未來能號召更多人關注與募資幫助原鄉孩童的運動發展基金。本屆公益賽事募資總金額310萬元，將不扣除成本全數捐贈予台灣原住民棒球運動發展協會用以發展原鄉孩童運動發展基金。

林智勝與動力火車三人晚宴合照。圖／原住民族棒球運動發展協會提供 林智勝公益高爾夫名人賽募款310萬元。圖／原住民族棒球運動發展協會提供 林智勝與曾雅妮公益賽合影。圖／原住民族棒球運動發展協會提供 林智勝公益高爾夫名人賽。圖／原住民族棒球運動發展協會提供

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