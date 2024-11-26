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12強賽／「兒子沒有吃檳榔！」 林昱珉母親早餐店休2天北上挺兒

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中華隊冠軍戰王牌投手林昱珉，外界仍誤解林吃檳榔，甚至昨天返抵國門被媒體詢問類似問題。遠在台東的林母不捨兒子被誤會，今早餐店店休2天，北上替兒子加油打氣。圖／民眾提供
中華隊冠軍戰王牌投手林昱珉，外界仍誤解林吃檳榔，甚至昨天返抵國門被媒體詢問類似問題。遠在台東的林母不捨兒子被誤會，今早餐店店休2天，北上替兒子加油打氣。圖／民眾提供

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，其中冠軍戰王牌投手林昱珉，因刺青包手、檳榔嘴引發關注，雖林母第一時間霸氣回應「我兒絕對不是網友說的8+9」，但外界仍誤解林吃檳榔，甚至昨天返抵國門被媒體詢問類似問題。遠在台東的林母不捨兒子被誤會，今天北上替兒子加油打氣，親友及教練都力挺。

「我兒子沒有吃檳榔的習慣！」林母很不解的說，外界都認為兒子好像有吃檳榔，到底是誰和林昱珉生活在一起，是誰從小照顧他，一路看著他長大，他就沒有吃檳榔的習慣；就算兒子有檳榔嘴、雙手雙腳都刺青，但他絕對不是8+9，也不能否定他追求棒球的付出。

中華隊昨晚凱旋返台後，今天下午將舉行盛大的英雄大遊行活動，不過，抗日奪冠的功成之一王牌投手林昱珉，因刺青包手、檳榔嘴引發關注，甚至媒體問他「日本有賣檳榔嗎」後，引起林瞬間變臉。不甘兒子被誤解，心疼的林母將早餐店店休2天，今一早搭車北上，要替兒子加油打氣。

國中啟蒙教練賴新龍說，林昱珉是個好勝心強的孩子，站在投手丘上，就展現心臟大顆的投球自信和霸氣，但絕不是外界所想的8+9樣子。林的親友也都力挺表示，看到林被誤解吃檳榔、雙手刺青包手、日本有賣檳榔、會不會跳八家將等問題，是很沒禮貌、不尊重的，希望大家看到他的努力表現。

世界棒球12強

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