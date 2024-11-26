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棒球／台南亞太成棒主球場 114年2月中旬啟用

中央社／ 台南26日電
台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場預定114年1月完工，2月中旬啟用。（台南市政府提供）中央社
台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場預定114年1月完工，2月中旬啟用。（台南市政府提供）中央社

中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，全民振奮，台南市推動亞太國際棒球訓練中心，成棒主球場預定明年1月完工，2月中旬啟用。

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程2020年9月28日開工，今年3月上梁，工程完工後將配合移交南市府體育局委託的OT廠商進駐，讓亞太棒球中心順利啟用營運。

體育局今天告訴中央社記者，目前亞太成棒主球場正進行室內裝修、機電空調設備安裝測試、戶外景觀及停車場施工、球場植草養護、球場硬體設施（看台座椅、防撞墊、護網、牛棚）等，預定明年1月10日完工，2月中旬啟用。

體育局指出，亞太國際棒球訓練中心今年作為中華職棒統一獅隊春訓基地，韓國樂天巨人棒球隊（LotteGiants）及NC恐龍隊（NC Dinos）明年也將在亞太國際棒球訓練中心春訓，展開交流。

此外，「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，11月30日至12月29日將在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場開展，展期1個月，分為「從初心開始」、「台南的棒球名人」、「我們的應援記憶」、「台南的榮耀時刻」與「球場的秘密」5大展區，介紹台南棒球名人及統一獅隊發展歷程，見證台南棒球百年風華。

棒球 樂天巨人 統一獅

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