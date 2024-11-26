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經典賽／2026將採新規接軌大聯盟 投球計時中華隊很熟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊12強奪冠後，下一步就是要迎接經典賽資格賽。 特派記者許正宏／攝影
中華隊12強奪冠後，下一步就是要迎接經典賽資格賽。 特派記者許正宏／攝影

中華隊在今年世界12強棒球賽拿下冠軍，下一步是迎接明年2月的世界棒球經典賽資格賽，而2026年經典賽預計將與大聯盟接軌，採取投球計時、壘包加大、限制牽制次數等新規則。

大聯盟現場營運資深副總裁希爾（Michael Hill）在接受日媒「產經體育」專訪表示，為了讓規則統一，已經向WBCI（WBC籌辦單位）提出，比照大聯盟的新規定，若實施也將是國際賽事的一大變革。

大聯盟去年更改投球計時規定上，壘上有人時從之前的20秒減至18秒，壘上無人時維持15秒，投手違規就罰1壞球；打者需在倒數剩餘8秒前進入打擊區，違規將被計1個好球。

另外還有將壘包由邊長15英吋（38.1公分）的正方型增大為18英吋（45.7公分），這也代表壘間距離縮短，同時限制投手牽制次數，1打席最多牽制2次，第3次沒有抓到跑者則判投手犯規，這兩項改動都讓盜壘成功率上昇。

中華隊去年經典賽雖然取得2勝2敗，但在預賽5隊戰績相同下比較對戰優質率（TQB）後排名第五，下一屆要從資格賽打起，資格賽是否適用此改動尚未公布。

不過對中華隊來說，中華職棒今年起已經採取嚴格的投球計時限制，壘上無人20秒、有人25秒規定，投手違規就罰1壞球；打者則必須要8秒內踏進打擊區，違者罰1好球，雖然與大聯盟時間有落差，但有助於適應未來的新規則。

中華隊 大聯盟 經典賽

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