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影／中華隊12強奪冠 新北議員透露「賴清德規畫500鈔票圖換人」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
25日除了新北民代外，賴清德當天也接見執行委員、評昭委員以及信賴之友會等人。圖／翻攝張維倩臉書
25日除了新北民代外，賴清德當天也接見執行委員、評昭委員以及信賴之友會等人。圖／翻攝張維倩臉書

中華隊首次贏得世界棒球賽12強冠軍，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧25日與立委林淑芬、新北市議員，前往總統府參訪，賴清德總統、秘書長潘孟安接見。市議員張維倩透露，賴清德看到中華隊奪冠，未來規畫將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。

25日除了新北民代外，賴清德當天也接見執行委員、評昭委員以及信賴之友會等人。接見前一天，正是世界棒球賽中華隊與日本隊對決。

中華隊拿到冠軍得來不易，張維倩轉述，總統談話時特別談到，24日台灣隊在東京巨蛋棒球比賽獲得世界第一，未來規畫將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。

張維倩表示，台灣基層棒球的教育、棒球文化與傳承的議題非常重要，期許透過社會的力量，讓更多人關注。

市議員張維倩透露，賴清德看到中華隊奪冠，未來規畫將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。影／張維倩提供
市議員張維倩透露，賴清德看到中華隊奪冠，未來規畫將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。影／張維倩提供
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧25日與立委林淑芬、新北市議員，前往總統府參訪，賴清德總統、秘書長潘孟安接見。圖／翻攝張維倩臉書
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧25日與立委林淑芬、新北市議員，前往總統府參訪，賴清德總統、秘書長潘孟安接見。圖／翻攝張維倩臉書

中華隊 棒球

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