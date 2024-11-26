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棒球／全民瘋棒球 新竹明年卻無緣職棒

聯合報／ 記者王駿杰劉星君范榮達／連線報導
新竹市立棒球場工程缺失改善仍因法院裁定「保全證據」停滯不前，對此，市府指出，目前還在等待公正第三方鑑定報告完成，以符合保全證據解除要件。圖／民眾提供
新竹市立棒球場工程缺失改善仍因法院裁定「保全證據」停滯不前，對此，市府指出，目前還在等待公正第三方鑑定報告完成，以符合保全證據解除要件。圖／民眾提供

中華棒球隊贏得世界冠軍，再掀全民瘋棒球。封場逾兩年的新竹市立棒球場，因法院裁定「保全證據」，工程改善無進度，確定趕不上明年中職開賽。苗栗縣唯一的棒球場，則因大倫國中新建校舍，面臨拆除命運，縣府盤點初步選定後龍溪畔高灘地，評估可行性。

世界棒球12強賽中華隊奪冠，舉國沸騰，但新竹市立棒球場改善進度卡關，讓球迷哀號，何時才能在新竹看棒球？彭姓球迷說，中華職棒每年賽季3月底至4月開打，半年前開始排定賽程，決定各賽事主客場，明年球季今年底到明年初會公布賽程，並開放預售票。

球迷說，新竹棒球場改善遙遙無期，確定趕不上明年賽季，球迷在乎的不是政治問題，大秘寶、政治提款機都不重要，而是何時能在球場看球。光檢修、改善土壤與排水問題，花費時間幾乎能重建1座棒球場，實在匪夷所思，希望市府盡快改善，明年看不到職棒，至少要趕上2026年球季。

新竹市工務處表示，目前仍等待鑑定報告完成，以符合保全證據解除要件，解除後，將進場移除覆土，先解決安全性問題，並同步進行球場改善工程細部設計審查，以及後續發包。市府指出，市府重視球迷的心聲，將積極推動新竹棒球場改善進度，還給市民安全、舒適的棒球場。

苗栗市大倫國中分校棒壘球場面臨拆除，議員楊明燁昨說，苗栗有6面棒壘球場，只有大倫球場的長寬符合棒球場規格，但大倫校舍老舊，縣府規畫在棒壘球場興建校舍，未來無場地打棒球。苗栗縣長鍾東錦說，小孩子打棒球是好事，會找好地方來蓋有規模的棒球場。縣府表示，初步盤點後龍溪畔高灘地，將啟動後續作業。

屏東縣長周春米昨宣布，屏東縣立國際棒球場要蓋了，預計12月30日動工，內外野總計1.5萬席，預計2027年底完工，這是高屏第二座國際棒球場，緊鄰高鐵屏東站，將邀專業團隊規畫，以選手使用角度出發，納入滯洪池、園區景觀工程，爭取職棒與國際運動賽事到屏東。

世界棒球12強 中華職棒 新竹市立棒球場 新竹棒球場

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