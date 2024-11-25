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12強賽／張奕返抵國門展現高人氣 最想做的事是好好睡覺

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，今晚返抵桃園機場，張奕接受粉絲歡呼。記者葉信菉／攝影
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，今晚返抵桃園機場，張奕接受粉絲歡呼。記者葉信菉／攝影

中華棒球隊今晚返台，這次在世界12強賽奪下3勝的投手張奕，一到桃園機場就展現高人氣，大批球迷不斷高聲吶喊他的名字，他很開心說：「感謝大家的加油聲，第一次看到這麼多球迷，回家後最想做的事就是好好睡覺。」

張奕在本屆賽事專職中繼任務，包辦中華隊6勝紀錄一半勝場，出賽5場合計投8局未失分，包括昨天對日本隊冠軍賽連續3局讓對方掛零。

他表示，教練給的任務，就是全力完成，昨天對日本之戰感覺很好，投完兩局想要再投1局，不想做後悔的選擇，拿到冠軍是很光榮的事。

陳柏清透露，這次從12強賽學到經驗、調適自己、遇到困難的解決之道，今天看到這麼多球迷到機場，覺得開心又幸福。

江國豪表示，看到這麼多球迷覺得很感動，能夠順利拿到冠軍，這份榮耀要謝謝大家。

黃子鵬也充分感受機場熱鬧氣氛，笑說：「有想過很多人會到機場，沒想這麼多，你們也是我們心目中的英雄。」

中華隊 張奕 陳柏清

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