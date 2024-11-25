亞洲少棒賽／中華打線受制不敵韓國 預賽分組第2晉級
亞洲少棒錦標賽中華隊今天與韓國交手打線受制，團隊僅敲出2支安打、沒能拿下分數，6局下2人出局後被韓國隊敲出再見陽春砲，中華隊以0比1吞敗，以2勝1敗分組第2名晉級複賽。
2024年亞洲少棒錦標賽在日本松山舉行，中華隊預賽接連擊敗泰國、香港，今天與韓國交手派出黃力垣先發，黃力垣前2局雖有投出保送，但沒讓韓國隊延續攻勢，3局保送首名打者，韓國短打戰術連發，1人出局，二、三壘有人時退場。
中華隊換上投手周震泉接替登板，穩守沒有失分，兩隊5局打完0比0僵持不下。6局下周震泉續投，被首名打者敲出安打、盜壘阻殺抓到第1個出局數，再讓打者敲出滾地球出局，2人出局後敲出再見陽春砲。
中華隊今天打線受制，團隊僅敲出2支安打，吞下3次三振，攻勢沒能延續、沒有拿下分數，吞下預賽首敗；周震泉後援投3.1局被敲出2支安打，投出4次三振，失掉1分責失分、承擔敗投。
韓國隊預賽戰績3勝，以B組第1名晉級，中華隊2勝1敗、排名第2晉級，A組晉級隊伍則為日本、中國；超級循環賽（Super Round）複賽27日開打。
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