日職／火球男張峻瑋不想輸同期旅日球員 目標看齊有原航平

火球男張峻瑋去年U18世界盃棒球賽投出好表現，獲得美日職球隊關注，軟銀的防護團隊是吸引他加盟原因之一；展開旅日生涯展現企圖，不想輸同期旅日球員，他也設下高標看齊勝投王有原航平。

張峻瑋高中時期就有破156公里火球，去年U18世界盃棒球賽投出身價，有多隊美日職球隊接觸，最終加盟日職福岡軟銀鷹隊。

張峻瑋表示，談約過程都交給經紀公司，但軟銀隊有邀請他赴日看環境，包括主場福岡巨蛋、二軍球場和訓練基地，對於軟銀的防護團隊印象最深刻，團隊分工很細，稍微有狀況馬上就會有人協助。

張峻瑋透露，去軟銀看環境時，第一個遇到的是軟銀今年防禦率王莫伊尼洛（Livan Moinelo）。張峻瑋也表示欣賞軟銀勝投王有原航平，設下高標盼可以看齊有原航平。

今年多名台灣球員旅日發展，包括同樣畢業於穀保家商的隊友陳睦衡、蕭齊，張峻瑋也說，同一個高中畢業、選擇走上同一條路，可以完成旅外目標都不簡單，不會想要輸。張峻瑋透露，加盟樂天金鷲隊的蕭齊有分享日職訓練很累，已經做好心理準備。

對於旅日生涯，張峻瑋表示，環境跟台灣滿像的，軟銀隊很照顧球員，食物也不錯，球團也會安排每週線上日文課，希望盡快融入團隊。

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