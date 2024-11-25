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日職／火球男張峻瑋加盟獲高期待 盼成代表軟銀、台灣投手

中央社／ 台北25日電
日本職棒福岡軟銀鷹隊以育成合約簽下台灣19歲投手張峻瑋（左），25日下午在台北舉行加盟記者會，張峻瑋正式披上軟銀隊153號球衣，球團總經理三笠杉彥（右）也為他戴上球帽。中央社
日本職棒福岡軟銀鷹隊以育成合約簽下台灣19歲投手張峻瑋（左），25日下午在台北舉行加盟記者會，張峻瑋正式披上軟銀隊153號球衣，球團總經理三笠杉彥（右）也為他戴上球帽。中央社

19歲火球男張峻瑋加盟日職軟銀鷹隊，今天舉行加盟記者會，軟銀鷹總經理三笠杉彥表達高度期許，盼張峻瑋未來能成為代表軟銀、代表台灣、代表世界的投手。

最快球速達156公里的投手張峻瑋加盟日職福岡軟銀鷹隊，今天球隊在台灣替他舉行加盟記者會。球團總經理三笠杉彥出席致詞表示，球團的目標是世界第一，所以從全世界網羅好手，台灣昨天在世界12強棒球賽奪冠，這也是軟銀持續觀察台灣好手的原因。

三笠杉彥提到，對張峻瑋去年U18世界盃棒球賽對美國表現亮眼印象深刻，不管軟銀還是其他日職球團，都知道台灣球員素質越來越好，去年起球團部門就開始密切關注張峻瑋表現，並稱讚張峻瑋的魅力在出色的直球，還有場上不畏懼打者的強心臟，

三笠杉彥談起對張峻瑋期許，最重要的是不要受傷，知道張峻瑋曾喊話希望2年內上一軍，球隊也有很大期待，但希望他以不要受傷為原則，一步一步慢慢來，成為能代表軟銀、代表台灣、代表世界的投手。

張峻瑋感謝軟銀球團，穀保家商時期恩師蔡明堂、周宗志，以及帶過他的每一名教練，在他有困難時幫助他，才有今天好的結果、可以站在加盟舞台上講話，「我會不斷努力，讓大家看見我的進步。」

張峻瑋選定背號153號，合約詳細條件沒有公布，據日媒報導，簽約金為1億日圓（約新台幣2100萬元）、年薪400萬日圓（約新台幣84萬元）。張峻瑋表示，會把簽約金存起來，想要買房子跟家人住在一起。

日職 棒球 軟銀

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