日職／軟銀看好張峻瑋壓制日本打者 簽約金存起來想買房子
19歲投手張峻瑋將展開旅日生涯，今天正式披上日本職棒軟銀鷹隊153號球衣，他說：「以前就想站上日本職棒舞台，感謝大家的鼓勵，以後會不斷提升自己。」
軟銀從去年U18世界盃棒球賽開始注意張峻瑋，最後擊敗多支美、日球隊，簽下這位台灣新生代強投；軟銀球團總經理三笠杉彥未透露簽約內容，只說這份合約不會輸給美職球隊。
日本媒體Sponichi最近報導，張峻瑋簽約金1億日圓（約台幣2103萬元），年薪400萬日圓（約台幣84萬元）。
張峻瑋表示，感謝每位帶過他的教練，經過他們輔助才有現在的自己，接下來會不斷努力，在軟銀慢慢進步。
三笠今天親自為張峻瑋披上球衣，強調這位年輕投手的最大魅力是速球、強心臟，有能力壓制日本打者；張峻瑋也說，選擇加盟軟銀是因球團很照顧他，很快熟悉環境。
張峻瑋的家人今天也出席記者會，分享難得的一刻，他說：「會把簽約金存起來，想要買房子，家人就可以住在一起。」
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