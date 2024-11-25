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日職／蔡明堂看好張峻瑋的未來 和學長林昱珉一樣強心臟

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
張峻瑋（中）正式加盟日本職棒軟銀鷹隊，新北市棒球委員會主任委員蔡明堂（左二）到場勉勵這位穀保家商子弟兵。記者藍宗標／攝影
張峻瑋（中）正式加盟日本職棒軟銀鷹隊，新北市棒球委員會主任委員蔡明堂（左二）到場勉勵這位穀保家商子弟兵。記者藍宗標／攝影

出身穀保家商的19歲右投張峻瑋，今天正式披上日本職棒軟銀鷹隊153號球衣，以育成選手身分展開旅日生涯，新北市棒球委員會主任委員、前穀保家商總教練蔡明堂表示，張峻瑋和世界12強棒球賽左投林昱珉特色相似，很期待他的未來。

蔡明堂指出，林昱珉有強心臟，張峻瑋也一樣，兩人體格都不突出，但球技很好、也都不會怯場。

軟銀和張峻瑋簽下育成合約，球團總經理三笠杉希望他未來可以成為代表軟銀、台灣、世界的投手，蔡明堂也看好張峻瑋的能力，他說：「相信張峻瑋在日本會有很好的發展，就怕他會自滿，以後還要再精進才行。」

蔡明堂表示，張峻瑋展開旅日生涯後要自我負責，希望他能為國爭光，也期待國家隊有需要時，軟銀隊可以讓他返台效力，「這次12強賽沒有看到張峻瑋，未來一定會有。」

棒球 穀保家商 軟銀

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