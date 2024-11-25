日職／張峻瑋披上軟銀隊球衣 總經理特別提到中華隊12強賽奪冠

日本職棒軟銀鷹隊以育成合約簽下19歲投手張峻瑋，今天舉行加盟記者會，軟銀球團總經理三笠杉彥親自為他披上153號球衣；三笠表示，軟銀近年目標就是世界第一，因此在全球找好手，中華隊昨天在世界12強棒球賽奪下冠軍，台灣好手愈來愈多，這是軟銀持續觀察的原因。

三笠也希望張峻瑋入團後別著急，他說：「一切就是慢慢來，以後他可以成為代表軟銀、台灣、世界的投手。」

三笠表示，去年U18世界盃棒球賽開始注意張峻瑋，日職各球團了解台灣球員的素質愈來愈高，透過隊上球探李杜軒挖掘這位好手。

三笠未透露簽約內容，只說美國也有很多球隊找他，因此這份合約不會輸給美職球隊；日本媒體Sponichi最近報導，他的簽約金1億日圓（約台幣2103萬元），年薪400萬日圓（約台幣84萬元）。

張峻瑋今年從穀保家商畢業，生涯最快球速156公里，吸引美、日職棒球團目光，最終選擇加盟軟銀，也讓在日職打拚的台將人數增至8人，今年加入的5人都是高中畢業生，前4人是徐翔聖、黃錦豪、陳睦衡、蕭齊。

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