林昱珉曾打3年！新北U18棒球賽12月8日登場 培養頂尖選手

世界12強棒球賽中華隊奪冠，舉國同歡。而培養出眾多頂尖棒球選手的U18，2024新北富邦U18棒球邀請賽12月8日在三重、大都會棒球場及天母棒球場登場，邀請日本、韓國及澳洲5支國際隊伍及國內16支隊伍，賽事期間皆免費入場。

U18棒球邀請賽邁入第7屆，成為世界青年棒球運動的一大盛事，更是各國年輕球員間友誼的交流平台，賽事培育出我國棒球頂尖選手，比如王牌投手林昱珉便從第1屆參與賽事，連續3年助新北藍隊奪冠。

新北體育局長洪玉玲說，新北市推展運動人才在地育成，從學校端銜續第四級社會端，再銜接至國家代表隊成員，本次12強中華英雄林昱珉、陳冠宇、林家正、潘傑楷、高志綱、岳東華、邱智呈等7位選手皆來自新北棒球重點學校穀保家商。新北每年舉辦U-12、U-15的全國錦標賽，及U-18國際性賽事，為三級棒球選手提供一個切磋球技的舞臺，期許新生代球員都能更上層樓。

體育局說，U18棒球邀請賽將於12月8日至14日在新北市三重、大都會棒球場及台北天母棒球場展開，賽事期間皆免費入場，ELTA體育4台、緯來電視網、及Youtube等平台全程轉播，喜愛棒球的朋友可透過轉播觀看，一同為青棒好手們加油打氣。

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