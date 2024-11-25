12強賽／震撼加油聲以為在主場！岳東華展撲球美技 父致電「恭喜兒子」

世界12強棒球賽台灣擊敗日本，在冠軍賽4局下時，岳東華展現撲接球美技，成功封鎖日本打者，家人看到轉播開心跳了起來，父親今在電話中「恭喜喔，兒子」。岳東華告訴記者，很高興拿到冠軍，雖然在日本打球，但聽到台灣球迷加油超大聲，感覺好像在我們的主場打球，很感動。

岳東華老家住宜蘭，父親開砂石車，一家3個兒子都是國內職棒好手，這次前進日本12強賽，記者今採訪問他在日本的主場打球，會不會緊張？岳東華表示，不會緊張，很輕鬆，就平常心下去發揮，台灣應援團很給力，響徹雲霄的加油聲讓人感覺好像在國內的主場打球，昨天的台日冠軍賽，他很滿意自己在二壘前的撲球美技，成功守住日方打擊者的安打危機。

岳東華來自宜蘭大同鄉山地部落，父親岳忠明以前打慢速壘球，小小年紀的岳東華幫忙撿球。父親說，岳東華撿球撿出了興趣，有一天問他宜蘭哪裡可以打球？於是送他去三星鄉念書，每天從大同鄉寒溪村搭車到羅東鎮，再換車到三星國小讀書打球，光是這段路就跟辛苦，兩個弟弟後來也跟著去打球。

父親表示，岳東華國小時原本是投手，練習時手受傷，家人都很心疼，但他自己有興趣走上這條路，其實看他們練球真的很累，但三個孩子從不抱怨，自動自發做好自己的事。昨天看球賽時很緊張，尤其岳東華撲接球，成功封鎖日本打者，全家人都開心到跳了起來，這次拿到歷史性的球賽冠軍，很多親朋好友都來道賀，家人感到很光榮。

三星國小師長記憶中，岳東華個性安靜，但上了球場就扮演主力選手，從小展現過人天份，加上肯吃苦磨練，終於在國際賽舞台發光發熱，校方將提報岳東華為傑出校友，明年5月校慶中表揚。 中華隊岳東華在世界12強賽中，二壘前展現完美撲接球，成功封鎖日本打擊攻勢。本報資料照 中華棒球隊在世界12強賽中擊敗日本奪冠，岳東華的父親電話中「恭喜喔，兒子」。圖／讀者提供 岳東華不忘回母校，與學弟分享經驗，三星國小決定提供他傑出校友，明年5月校慶表揚。圖／三星國小提供

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