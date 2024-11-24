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12強賽／冠軍戰最大場直播！台中全場沸騰3萬人高唱應援曲

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
世界棒球冠軍戰台中府前廣場今晚直播，全場3萬多名民眾隨著鼓聲、音樂高唱應援曲「Team Taiwan」，全場沸騰。記者趙容萱／攝影
世界棒球冠軍戰台中府前廣場今晚直播，全場3萬多名民眾隨著鼓聲、音樂高唱應援曲「Team Taiwan」，全場沸騰。記者趙容萱／攝影

世界棒球冠軍戰今晚開打，全台最大場台中府前廣場今晚6時直播台日大戰賽事，吸引3萬多人到場，為中華隊加油，現場民眾隨著主持人高喊「台灣最強！打爆日本，Let go！」全場3萬多名民眾隨著鼓聲、音樂高唱應援曲「Team Taiwan」，全場沸騰。

台中市政府府前廣場今晚直播，下午5時30分，由市長盧秀燕發放雞排、太陽餅、台灣茶飲，限量200分雞排，以及上千分太陽餅、台灣茶飲，也歡迎民眾自備雞排應援，「一起吃雞排、拿金牌！」

隨著台日大戰開打，台中市府前廣場聚集人潮比昨天2萬人還多，已經到達3萬多人，參與的民眾在主持人的帶領下，不斷的吶喊「台灣最強！」「打爆日本，Let go！」、「安打」。

中華隊最後擊敗日本奪下冠軍，「三振！」「三振！」「台灣英雄世界第一！」「創造歷史！」現場主持人宣布，這次我們拿下世界冠軍！現場歡呼，隨後全場民眾更是隨著鼓聲、音樂，高唱應援曲「Team Taiwan」，「歐！歐！歐！歐！歐！歐！」，氣氛超嗨。

中華隊 棒球

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