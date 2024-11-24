棒球／中國信託贊助猛虎盃 提升亞洲棒球發展

為長期推動體育公益活動交流，持續擴大台灣棒球影響力，中國信託商業銀行冠名贊助「中國信託兄弟猛虎盃秋季棒球比賽」，今日在北京市蘆城體育運動技術學校棒球場圓滿閉幕，最終北京市萬泉小學勇奪U12男子組冠軍。

亞洲棒球總會會長辜仲諒非常關心亞洲各級棒球的發展，近年來致力於提升球員、教練及裁判的專業能力與養成教育，辜仲諒會長日前前往日本東京觀戰「世界棒球12強錦標賽」，並為打進冠軍戰的中華隊加油打氣。

辜仲諒曾指出，棒球深受青少年喜愛，不僅充分展現運動員拚搏精神，亦可透過棒球相互學習，他勉勵所有參與棒球比賽的小球員們，快樂打球並享受比賽的過程，從中體會團隊合作、再接再厲、永不放棄的棒球精神。

「中國信託兄弟猛虎盃秋季棒球比賽」自今年11月上旬展開，為12歲以下（U12）棒球賽事，超過3000位愛好棒球的未來潛力選手同場競技交流，本屆賽事有北京各基層學校、體校與棒球俱樂部近200支隊伍參與，共同努力提升亞洲棒球運動水準。

中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝副總經理出席閉幕典禮，並頒發U12組冠軍獎盃予北京市萬泉小學，林永勝表示，中國信託是台灣首家投入五級棒球運動的企業，棒球運動為各界喜愛的熱門運動項目之一，透過棒球可磨練孩子的人格特質，對小球員而言是十分重要的經驗與教育。

中國信託長期支持體育公益活動，積極透過棒球搭建交流管道，中國信託銀行亦持續支持中國大陸棒球運動發展，今年起於北京市、上海市、江蘇省、浙江省、福建省及廣東省等六大省市選定合作小學，展開基層棒球推廣計畫，並規劃舉辦教練培訓營、兩岸學生棒球交流比賽等活動，藉此培養基層棒球運動人口，協助提升基層棒球運動成果。

由北京市體育局、北京市體育總會主辦，北京市棒球協會及北京猛虎棒球隊承辦的「猛虎盃棒球比賽」已連續舉辦六屆，亦是第十六屆北京市體育大會棒球運動的比賽項目之一，針對不同年齡區分為U8、U9、U10、U11及U12男子組與女子組分組競賽，已成為北京市中、小學生棒球重要賽事，更是發掘和培養優秀棒球選手的重要舞台。

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