快訊

本土牙醫上街抗議 王世堅現身力挺：給波波牙醫看「寧可自己拔」

周湯豪心繫12強賽！ 唱一半喊「中華隊4比0」全場嗨爆

賺很多！英國去年收入最高囚犯年薪187萬 比監獄管理員114.3萬高

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／中國信託贊助猛虎盃 提升亞洲棒球發展

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝副總經理（左八）頒發「中國信託兄弟猛虎盃秋季棒球比賽」U12組冠軍獎盃予北京市萬泉小學。圖／中國信託銀行提供
中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝副總經理（左八）頒發「中國信託兄弟猛虎盃秋季棒球比賽」U12組冠軍獎盃予北京市萬泉小學。圖／中國信託銀行提供

為長期推動體育公益活動交流，持續擴大台灣棒球影響力，中國信託商業銀行冠名贊助「中國信託兄弟猛虎盃秋季棒球比賽」，今日在北京市蘆城體育運動技術學校棒球場圓滿閉幕，最終北京市萬泉小學勇奪U12男子組冠軍。

亞洲棒球總會會長辜仲諒非常關心亞洲各級棒球的發展，近年來致力於提升球員、教練及裁判的專業能力與養成教育，辜仲諒會長日前前往日本東京觀戰「世界棒球12強錦標賽」，並為打進冠軍戰的中華隊加油打氣。

辜仲諒曾指出，棒球深受青少年喜愛，不僅充分展現運動員拚搏精神，亦可透過棒球相互學習，他勉勵所有參與棒球比賽的小球員們，快樂打球並享受比賽的過程，從中體會團隊合作、再接再厲、永不放棄的棒球精神。

「中國信託兄弟猛虎盃秋季棒球比賽」自今年11月上旬展開，為12歲以下（U12）棒球賽事，超過3000位愛好棒球的未來潛力選手同場競技交流，本屆賽事有北京各基層學校、體校與棒球俱樂部近200支隊伍參與，共同努力提升亞洲棒球運動水準。

中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝副總經理出席閉幕典禮，並頒發U12組冠軍獎盃予北京市萬泉小學，林永勝表示，中國信託是台灣首家投入五級棒球運動的企業，棒球運動為各界喜愛的熱門運動項目之一，透過棒球可磨練孩子的人格特質，對小球員而言是十分重要的經驗與教育。

中國信託長期支持體育公益活動，積極透過棒球搭建交流管道，中國信託銀行亦持續支持中國大陸棒球運動發展，今年起於北京市、上海市、江蘇省、浙江省、福建省及廣東省等六大省市選定合作小學，展開基層棒球推廣計畫，並規劃舉辦教練培訓營、兩岸學生棒球交流比賽等活動，藉此培養基層棒球運動人口，協助提升基層棒球運動成果。

由北京市體育局、北京市體育總會主辦，北京市棒球協會及北京猛虎棒球隊承辦的「猛虎盃棒球比賽」已連續舉辦六屆，亦是第十六屆北京市體育大會棒球運動的比賽項目之一，針對不同年齡區分為U8、U9、U10、U11及U12男子組與女子組分組競賽，已成為北京市中、小學生棒球重要賽事，更是發掘和培養優秀棒球選手的重要舞台。

世界棒球12強 中華隊

延伸閱讀

12強賽／We have nothing to lose! 辜仲諒霸氣喊話勉勵中華隊

12強賽／辜仲諒掏腰包發4000萬獎金 奪冠再加碼3000萬

12強賽／延續傳統！辜仲諒請U15、U18中華隊吃牛排加看台日戰

12強賽／推動中華隊常態化 蔡其昌：辜仲諒也找我聊

相關新聞

棒球／中國信託贊助猛虎盃 提升亞洲棒球發展

為長期推動體育公益活動交流，持續擴大台灣棒球影響力，中國信託商業銀行冠名贊助「中國信託兄弟猛虎盃秋季棒球比賽」，今日在北...

日職／連2年被大砍薪 田中將大與樂天金鷲分道揚鑣成自由球員

日本職棒樂天金鷲隊今天宣布，不會將「神之子」田中將大放進保留名單，他將成為自由球員，預計離開球隊。 現年36歲的田中將大2021年離開大聯盟洋基隊，重返老東家樂天金鷲，簽下2年合約。不過田中表現

徐生明盃／日本城東晉16強 期待與東園龜山交手

徐生明盃少棒賽昨天開打，日本城東少棒聯盟今天預賽單日2勝，以分組第2名晉級16強，總教練久保喜一郎曾率隊奪下威廉波特少棒...

亞洲少棒錦標賽／主戰捕手松以勒開轟 中華隊完封香港2連勝

亞洲少棒錦標賽台灣今天與香港交手，台灣投手群聯手送出8次三振、無失分，周震泉2安3打點、松以勒開轟，台灣以11比0、5局...

祭品文來了！12強不論勝敗 南議員蔡育輝周一發500份雞排

世界十二強棒球賽今晚將進行冠軍賽，由日本、中華隊爭冠，台南市議員蔡育輝表示，本次選手表現令人激賞，不論勝敗如何，他明（2...

中華隊最終戰 屏東體育館500吋大螢幕戶外轉播齊力應援

世界12強棒球賽中華隊史上首次挺進冠軍戰，屏東縣政府力挺台灣英雄，今晚6時將在屏東市仁愛路體育館前草坪架設500吋大螢幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。