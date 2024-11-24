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日職／連2年被大砍薪 田中將大與樂天金鷲分道揚鑣成自由球員

聯合新聞網／ 綜合報導
田中將大。 美聯社
田中將大。 美聯社

日本職棒樂天金鷲隊今天宣布，不會將「神之子」田中將大放進保留名單，他將成為自由球員，預計離開球隊。

現年36歲的田中將大2021年離開大聯盟洋基隊，重返老東家樂天金鷲，簽下2年合約。不過田中表現不如預期，2021年和2022年皆未取得雙位數勝投，季後年薪從9億日圓減至4.75億日圓，2023年又被砍到剩2.6億日圓。

田中將大去年季後動右手肘清創手術，今年因傷只出賽1場，如今他正式投入自由球員市場，他也在個人YouTube頻道上表示：「我已決定不與樂天金鷹隊簽訂下賽季合約，將尋找新的球隊。」

田中將大

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