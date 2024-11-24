亞洲少棒錦標賽／主戰捕手松以勒開轟 中華隊完封香港2連勝
亞洲少棒錦標賽中華隊今天與香港交手，台灣投手群聯手送出8次三振、無失分，周震泉2安3打點、松以勒開轟，中華隊以11比0、5局搶下預賽2連勝，明天將與韓國交手。
2024年亞洲少棒錦標賽在日本松山舉行，中華隊昨天首戰大比分差擊敗泰國，今天與香港交手，中華隊局局有得分攻勢。中華隊1局下林暐諺率先敲出安打，靠著盜壘、失誤直奔本壘，跑回團隊第1分。
2局下中華隊屢屢發動盜壘攻勢，靠著保送、盜壘、田允祈二壘打送回1分，再靠著盜壘、暴投跑回分數，1人出局後葉承翰選到保送、盜上二壘，靠失誤上三壘，周震泉二壘打再添1分，林暐諺安打添分，松以勒補上2分砲，單局攻下6分、奠定勝基。
中華隊3局下再起攻勢，靠著接連安打、失誤先跑回1分，周震泉補上二壘打、再添2分保險分，4局下靠著劉彥旭適時安打，送回團隊第11分。
中華隊先發投手蘇宇翔今天投2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，林暐諺、楊柏勛、葉承翰依序登板，各投1局沒再被敲出安打，4任投手合計送出8次三振、無失分，林暐諺為勝投。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊晉冠軍戰！ 王牌林昱珉將先發抗日 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言