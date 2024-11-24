亞洲少棒錦標賽／主戰捕手松以勒開轟 中華隊完封香港2連勝

亞洲少棒錦標賽中華隊今天與香港交手，台灣投手群聯手送出8次三振、無失分，周震泉2安3打點、松以勒開轟，中華隊以11比0、5局搶下預賽2連勝，明天將與韓國交手。

2024年亞洲少棒錦標賽在日本松山舉行，中華隊昨天首戰大比分差擊敗泰國，今天與香港交手，中華隊局局有得分攻勢。中華隊1局下林暐諺率先敲出安打，靠著盜壘、失誤直奔本壘，跑回團隊第1分。

2局下中華隊屢屢發動盜壘攻勢，靠著保送、盜壘、田允祈二壘打送回1分，再靠著盜壘、暴投跑回分數，1人出局後葉承翰選到保送、盜上二壘，靠失誤上三壘，周震泉二壘打再添1分，林暐諺安打添分，松以勒補上2分砲，單局攻下6分、奠定勝基。

中華隊3局下再起攻勢，靠著接連安打、失誤先跑回1分，周震泉補上二壘打、再添2分保險分，4局下靠著劉彥旭適時安打，送回團隊第11分。

中華隊先發投手蘇宇翔今天投2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，林暐諺、楊柏勛、葉承翰依序登板，各投1局沒再被敲出安打，4任投手合計送出8次三振、無失分，林暐諺為勝投。

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