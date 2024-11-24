快訊

台中殯儀館約聘員工女廁裝偷拍設備 還對女死者伸狼爪拍片

12強賽／中華隊奇蹟之旅青春撐腰 平均24.5歲12隊最年輕

許銘春「演唱會」花多少錢？ 黃國昌爆356萬元由全民埋單

亞洲少棒錦標賽／主戰捕手松以勒開轟 中華隊完封香港2連勝

中央社／ 台北24日電
中華隊少棒取得2連勝。圖截自公視體育
中華隊少棒取得2連勝。圖截自公視體育

亞洲少棒錦標賽中華隊今天與香港交手，台灣投手群聯手送出8次三振、無失分，周震泉2安3打點、松以勒開轟，中華隊以11比0、5局搶下預賽2連勝，明天將與韓國交手。

2024年亞洲少棒錦標賽在日本松山舉行，中華隊昨天首戰大比分差擊敗泰國，今天與香港交手，中華隊局局有得分攻勢。中華隊1局下林暐諺率先敲出安打，靠著盜壘、失誤直奔本壘，跑回團隊第1分。

2局下中華隊屢屢發動盜壘攻勢，靠著保送、盜壘、田允祈二壘打送回1分，再靠著盜壘、暴投跑回分數，1人出局後葉承翰選到保送、盜上二壘，靠失誤上三壘，周震泉二壘打再添1分，林暐諺安打添分，松以勒補上2分砲，單局攻下6分、奠定勝基。

中華隊3局下再起攻勢，靠著接連安打、失誤先跑回1分，周震泉補上二壘打、再添2分保險分，4局下靠著劉彥旭適時安打，送回團隊第11分。

中華隊先發投手蘇宇翔今天投2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，林暐諺、楊柏勛、葉承翰依序登板，各投1局沒再被敲出安打，4任投手合計送出8次三振、無失分，林暐諺為勝投。

延伸閱讀

香港前財政司長：陸企攻海外 面臨新挑戰

12強賽／早川隆久4局狂丟7保送 中華隊展現韌性追到3：4

冬盟／賽事今天開打日職紅隊擊敗台灣海洋搶首勝

高中鋁棒聯賽／石主恩好投 穀保勝高苑奪隊史第4冠

相關新聞

亞洲少棒錦標賽／主戰捕手松以勒開轟 中華隊完封香港2連勝

亞洲少棒錦標賽台灣今天與香港交手，台灣投手群聯手送出8次三振、無失分，周震泉2安3打點、松以勒開轟，台灣以11比0、5局...

祭品文來了！12強不論勝敗 南議員蔡育輝周一發500份雞排

世界十二強棒球賽今晚將進行冠軍賽，由日本、中華隊爭冠，台南市議員蔡育輝表示，本次選手表現令人激賞，不論勝敗如何，他明（2...

中華隊最終戰 屏東體育館500吋大螢幕戶外轉播齊力應援

世界12強棒球賽中華隊史上首次挺進冠軍戰，屏東縣政府力挺台灣英雄，今晚6時將在屏東市仁愛路體育館前草坪架設500吋大螢幕...

冬盟／開幕戰4280人進場寫新高 羅暐捷超前安留住勝利

2024亞洲冬季棒球聯盟今天在洲際棒球場熱鬧開打，午場賽事由台灣海洋隊以3：5不敵日職紅隊，晚場則由台灣山林隊靠羅暐捷超...

冬盟／賽事今天開打日職紅隊擊敗台灣海洋搶首勝

亞洲冬季棒球聯盟今天開打，台灣海洋首戰與日職紅隊交手，兩隊一度3比3戰成平手，日職紅隊5、6局各拿1分，終場以5比3搶勝...

徐生明盃／第12屆彰化開打 棒球教室傳遞觀念笑容多

第12屆徐生明國際少棒錦標賽今天開打，職棒球星交流活動也是賽事亮點，下午在彰化縣永靖棒球場舉行「棒球教室」，由張泰山、蕭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。