祭品文來了！12強不論勝敗 南議員蔡育輝周一發500份雞排
世界十二強棒球賽今晚將進行冠軍賽，由日本、中華隊爭冠，台南市議員蔡育輝表示，本次選手表現令人激賞，不論勝敗如何，他明（25）日上午將在新營民治議事廳發放500份雞排。
蔡育輝說，本次賽事在外界一片看衰下，甚至實力還被評為分組倒數第二，詎料，中華隊在逆風中交出耀眼佳績，更闖入冠軍賽，且讓國人凝聚團結，表現真的令人感動。
他指出，這是20多年來最好的棒球成績，榮耀屬於全民，也因此，其服務處決定發放雞（豬）排共500份慶祝。
至於發放時間及地點為明（25）日周一上午9點半起新營民治議事廳，現場領號碼牌，發完為止，另外有穿中華隊棒球服到場者可享優先排隊（不佔原來500個名額）。
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