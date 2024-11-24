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中華隊最終戰 屏東體育館500吋大螢幕戶外轉播齊力應援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府力挺台灣英雄，今晚6時將在屏東市仁愛路體育館前草坪架設500吋大螢幕，直播最終決戰。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府力挺台灣英雄，今晚6時將在屏東市仁愛路體育館前草坪架設500吋大螢幕，直播最終決戰。圖／屏東縣政府提供

世界12強棒球賽中華隊史上首次挺進冠軍戰，屏東縣政府力挺台灣英雄，今晚6時將在屏東市仁愛路體育館前草坪架設500吋大螢幕，直播最終決戰，號召鄉親球迷，為中華隊送上應援力量與祝福。

屏東縣政府表示，這次中華隊中，多次擔綱最後一任投手、完成關門任務的守護神吳俊偉，人生首度入選國家隊就闖決賽的奇兵張政禹，及以強悍打擊震撼東京的吉力吉撈‧鞏冠，3人都是來自屏東令人驕傲的囝仔。晚間直播現場將免費發放限量加油棒，邀請大家一起見證台灣棒球的輝煌時刻。

這次12強賽中華隊接連擊敗韓國、多明尼加、澳洲、古巴等世界一級棒球強權，以4勝1負佳績成功進軍日本東京，11月22日對戰美國，則是睽違21年在世界級賽事中再次獲勝，也創下繼1992年巴塞隆納奧運奪銀後，再度在國際頂尖賽事進入決賽。從賽前帶著國人的希望登場，到24日即將與日本隊爭奪12強棒球賽冠軍，相信這一刻將成為一個讓球迷難忘的光榮印記。

棒球選手的養成實屬不易，選手運動能力、體能訓練及專項技術能力培養需投入時間與精力，屏東縣政府表示，近年來積極提升縣內棒球運動環境並推動各項體育政策，除校園扎根，成立城市棒球隊，屏東國際棒球場預計年底動工，致力打造更優質的體育環境。

中華隊 城市棒球隊 巴塞隆納

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