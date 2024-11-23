冬盟／開幕戰4280人進場寫新高 羅暐捷超前安留住勝利

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2024亞洲冬季棒球聯盟今天開打，日職紅隊武田陸玖敲雙安獲選單場MVP。圖／中華職棒聯盟提供
2024亞洲冬季棒球聯盟今天開打，日職紅隊武田陸玖敲雙安獲選單場MVP。圖／中華職棒聯盟提供

2024亞洲冬季棒球聯盟今天在洲際棒球場熱鬧開打，午場賽事由台灣海洋隊以3：5不敵日職紅隊，晚場則由台灣山林隊靠羅暐捷超前安，以4：3擊敗日職白隊，奪得開幕戰勝利。

本屆冬盟中華職棒組成台灣山林、台灣海洋，迎戰日職白隊、日職紅隊與日本社會人，五支勁旅交手，開幕日特別邀請「紙風車劇團」進行公演吸引兩千名大小朋友熱情參與，晚場開幕戰更有4280名球迷進場寫下最高紀錄。

中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌相當重視冬盟賽事，不僅提供給年輕選手訓練與增長經驗的舞台，與外隊交流能更快提升實力，並培養更多球隊、甚至國家隊戰力。

然而因正逢世界12強賽事，蔡其昌帶領中華隊前往東京無法參與開幕，蔡其昌特地錄製影片跨海向進場支持冬盟的球迷打招呼，「今天在冬盟打球的選手，都是有可能未來在一級國際賽發光發熱的球員，再次謝謝大家進場，也期待未來三周多多進場為冬盟選手加油。」

午場賽事由台灣海洋迎戰日職紅隊，雙方一度戰成3：3平手，日職紅隊把握機會，5、6兩局各攻得1分，最終以5：3取得首勝，日職紅隊先發投手木村大成5局失3分，被敲7安、有5次三振，冬盟勝投入袋，打者武田陸玖敲出雙安，其中包含追平分數的關鍵安打，獲選為單場最有價值球員。

晚場賽事則由台灣山林對上日職白隊，兩隊戰況也相當膠著，日職白隊雖然先馳得點，不過台灣山林在4上靠何品室融、宋嘉翔連續安打攻下3分逆轉，日職白隊展現韌性，6下安打串聯將分數追平為3：3，靠羅暐捷7局上敲出超前安，以4：3奪下開幕戰勝利，單場雙安、打出勝利打點的羅暐捷獲選為單場MVP。

2024亞洲冬季棒球聯盟今天開打，開幕戰吸引4280名球迷進場寫下最高紀錄。圖／中華職棒聯盟提供
2024亞洲冬季棒球聯盟今天開打，開幕戰吸引4280名球迷進場寫下最高紀錄。圖／中華職棒聯盟提供
2024亞洲冬季棒球聯盟今天開打，羅暐捷超前安幫助台灣山林隊在開幕戰拿下勝利。圖／中華職棒聯盟提供
2024亞洲冬季棒球聯盟今天開打，羅暐捷超前安幫助台灣山林隊在開幕戰拿下勝利。圖／中華職棒聯盟提供

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