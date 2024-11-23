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冬盟／賽事今天開打日職紅隊擊敗台灣海洋搶首勝

中央社／ 台北23日電
亞洲冬季棒球聯盟23日開打，台灣海洋首戰與日職紅隊交手，日職紅隊終場以5比3搶勝，日職紅隊武田陸玖（圖）2安2打點，獲單場MVP。（中華職棒提供）中央社
亞洲冬季棒球聯盟23日開打，台灣海洋首戰與日職紅隊交手，日職紅隊終場以5比3搶勝，日職紅隊武田陸玖（圖）2安2打點，獲單場MVP。（中華職棒提供）中央社

亞洲冬季棒球聯盟今天開打，台灣海洋首戰與日職紅隊交手，兩隊一度3比3戰成平手，日職紅隊5、6局各拿1分，終場以5比3搶勝，日職紅隊武田陸玖2安2打點，獲選單場MVP。

亞洲冬季棒球聯盟今天在台中洲際棒球場開打，首戰由台灣海洋隊迎戰日職紅隊，台灣海洋3局上先攻下3分，日職紅隊3局下追分，高見澤郁魅率先敲出安打、盜上二壘，再靠著接連四壞保送攻占滿壘，戶井零士安打送回1分，2人出局後武田陸玖安打，一棒2分、幫助球隊扳平比數。

日職紅隊5局下再起攻勢，1人出局後大泉周也敲出二壘打、戶井零士安打推進，靠著重松凱人高飛犧牲打送回超前分，6局下味谷大誠敲出安打，靠著暴投、滾地球上到三壘，津田啓史適時安打再添1分保險分。

日職紅隊先發投手木村大成用74球投5局，被敲出7支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉3分責失分，奪下勝投。

武田陸玖單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

日職 棒球

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