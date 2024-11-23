冬盟／賽事今天開打日職紅隊擊敗台灣海洋搶首勝
亞洲冬季棒球聯盟今天開打，台灣海洋首戰與日職紅隊交手，兩隊一度3比3戰成平手，日職紅隊5、6局各拿1分，終場以5比3搶勝，日職紅隊武田陸玖2安2打點，獲選單場MVP。
亞洲冬季棒球聯盟今天在台中洲際棒球場開打，首戰由台灣海洋隊迎戰日職紅隊，台灣海洋3局上先攻下3分，日職紅隊3局下追分，高見澤郁魅率先敲出安打、盜上二壘，再靠著接連四壞保送攻占滿壘，戶井零士安打送回1分，2人出局後武田陸玖安打，一棒2分、幫助球隊扳平比數。
日職紅隊5局下再起攻勢，1人出局後大泉周也敲出二壘打、戶井零士安打推進，靠著重松凱人高飛犧牲打送回超前分，6局下味谷大誠敲出安打，靠著暴投、滾地球上到三壘，津田啓史適時安打再添1分保險分。
日職紅隊先發投手木村大成用74球投5局，被敲出7支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉3分責失分，奪下勝投。
武田陸玖單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 謝謝富藍戈！美國擊敗委內瑞拉護送中華隊晉冠軍戰 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言