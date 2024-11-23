徐生明盃／第12屆彰化開打 棒球教室傳遞觀念笑容多
第12屆徐生明國際少棒錦標賽今天開打，職棒球星交流活動也是賽事亮點，下午在彰化縣永靖棒球場舉行「棒球教室」，由張泰山、蕭一傑、許峰賓三位教練負責講解，味全龍球員劉基鴻、劉時豪擔任打擊助教，讓小球員感到不虛此行。
「棒球教室」分為打擊組、投手組、跑壘組，中職前全壘打王張泰山表示，從這麼多年累積的經驗可知，棒球教室的時間很短，無法塞給小朋友太多東西，事實上也吸收不完，因此提供的都是正確的基本觀念。
張泰山強調：「另外就是愉快融洽的相處，讓這些來自國外和全台灣各地的小朋友聚集在一起，充滿友誼而且氣氛融洽，看到他們快樂的笑容我也很開心。」日本城東少棒聯盟的柴崎大慎就說：「日本不乏類似的棒球教室活動，但比較嚴肅，氣氛不會這麼輕鬆愉快。」
許峰賓負責的跑壘組採取現場示範的方式，在草地上舖上墊子做撲壘、滑壘的動作，小朋友們躍躍欲試，輪流上前滑壘、撲壘，許峰賓再針對他們的動作一一指正，最後大家還一起高喊：「台灣跑壘王。」情緒High到最高點。
蕭一傑本是投手教練，首先講解傳接球的重要性，強調可透過這個簡單的動作了解自己的狀況。他還請各隊派出代表練習傳接球，結果隊友紛紛起哄，上場的球員球越丟越快，反而有點像「速球王大賽」，蕭一傑立刻上前機會教育，講解小球員傳接球時必須注意的地方，避免受傷。
有趣的是，棒球教室不僅小球員獲益匪淺，還有少棒教練把握機會提出疑問請求解答，張泰山說：「有關棒球的事都可以討論，有問題都提出來做意見交流沒有關係。」最後則在大會送出紀念品和大合照中，結束愉快的「棒球教室」活動。
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