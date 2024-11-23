快訊

搭「信賴」順風車 黨內人士揭洪申翰3項不適任理由：用人邏輯看不懂

12強賽／保留王牌林昱珉拚奪冠 今晚中華隊抗日先發投手換他上陣

高中鋁棒聯賽／石主恩好投 穀保勝高苑奪隊史第4冠

中央社／ 台北23日電
113學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）冠軍戰23日穀保家商與高苑工商交手，穀保終場以8比1、5局搶勝，奪下隊史第4冠。圖為穀保球員開心慶祝畫面。（學生棒球運動聯盟提供）中央社
113學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）冠軍戰23日穀保家商與高苑工商交手，穀保終場以8比1、5局搶勝，奪下隊史第4冠。圖為穀保球員開心慶祝畫面。（學生棒球運動聯盟提供）中央社

高中鋁棒聯賽今天由穀保家商高苑工商爭冠，穀保石主恩先發5局失1分好投，杜翊澤2安3打點，終場以8比1、5局搶勝，奪下隊史第4冠；季軍戰壽山高中以3比1擊敗台南海事。

113學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）冠軍戰穀保家商今天與高苑工商交手，穀保先發投手石主恩開賽首局稍微有狀況，2人出局後因為盜壘、被敲安打先掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數，2到5局雖然有讓打者靠著保送上壘，但沒讓對手延續攻勢。

穀保前2局沒有得分，3局下靠著杜翊澤適時安打送回追平分，4局下再起攻勢，黃世堯安打、犧牲觸擊、觸身球保送、暴投攻占二、三壘，2人出局後陳耀杰適時安打、一棒2分幫助球隊超前比數，胡辰睿安打添分，再靠著失誤、杜翊澤三壘打再添2分保險分。

穀保5局下再起攻勢，靠著接連四壞保送、暴投、陳耀杰二壘打再添1分，接著靠暴投跑回團隊第8分、順利搶下勝利。

穀保家商繼107學年度後再度奪下鋁棒聯賽冠軍、為隊史第4冠；穀保冠軍戰先發投手石主恩投5局被敲出2支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分責失分，奪下勝投、獲選賽會MVP。

季軍戰由壽山高中與台南海事交手，兩隊5局打完1比1僵持不下，壽山6局下抓準對方守備有狀況，靠著失誤、犧牲觸擊、黃啟恩安打先送回超前分，再靠著失誤、高飛犧牲打多跑回1分保險分。

壽山後援投手林芫毅投4.1局失掉1分責失分，替球隊守住勝利，率隊以3比1搶勝，奪下隊史最佳季軍成績。

穀保家商 高苑工商

延伸閱讀

12強賽／中華隊晉級劇本撰寫中！美國5：2領先委內瑞拉

亞洲少棒錦標賽／中華隊狂敲16安 首戰24比0輕取泰國

12強賽／中華隊15野手解鎖全員安打 3屆參賽以來首見

12強賽／美國隊慘敗中華隊 總教練：這一頁沉重還是要翻過去

相關新聞

高中鋁棒聯賽／石主恩好投 穀保勝高苑奪隊史第4冠

高中鋁棒聯賽今天由穀保家商與高苑工商爭冠，穀保石主恩先發5局失1分好投，杜翊澤2安3打點，終場以8比1、5局搶勝，奪下隊...

亞洲少棒錦標賽／中華隊狂敲16安 首戰24比0輕取泰國

亞洲少棒錦標賽今天開打，台灣首戰與泰國交手投打發揮，團隊敲出16支安打，蘇宇翔4安5打點、楊柏勛開轟，終場以24比0、4...

棒球／12強賽熱潮後防「搶人」 北市祭更多資源留住棒球人才

中華隊在12強取得好成績，針對北市棒球選手培育，議員憂心出現搶人現象，這次中華隊陣中有江坤宇等人4人出身北市少棒選手，但...

中職／交流沒有極限！兄弟5小將參加沖繩冬季聯盟

中信兄弟在今年休賽季期間，教練團與選手們已經相繼赴日投入秋訓與參訪交流，今年日本沖繩冬季聯盟開打之際，中信兄弟也推派5位...

冬盟／23日開打 火球男田村朋輝晚場亮相

亞洲冬季棒球聯盟明天開打，首戰台灣海洋隊由投手郭俞延先發，日職紅隊先發投手為木村大成；晚上李家明扛台灣山林隊先發，日職白...

中職／安芝儇突然剪掉一頭長髮還露事業線 林襄也朝聖：太漂亮了

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇近日改變造型，將原先秀麗長髮改成優雅短髮，氣質相當出眾，網友們也驚呼連連。 安芝儇昨天在IG分享多張美照，外型讓網友們相當陌生，因為她換成俏麗短髮，搭配白色露肩洋裝，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。