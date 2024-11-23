12強賽熱潮後防「搶人」 北市祭更多資源留住棒球人才

中華隊在12強取得好成績，針對北市棒球選手培育，議員憂心出現搶人現象，這次中華隊陣中有江坤宇等人4人出身北市少棒選手，但有3人升到高中，都轉到桃園平鎮高中，真正是北市國小國中棒球選手卻只有朱育賢一人。教育局表示，未來會用鼓勵方式，若願意留在台北市升學，會給予更好的資源。

議員吳志剛指出，中華隊陣中有至少4位是台北市學校培育出來的，北市的國教可以把很多好球員留在台北市，但讀到了高中，很多縣市就會來搶人，面對這問題，北市培養了9年的人才，最後跑到其他縣市，是台北市的損失。

他說，中華隊的江坤宇，小學是念萬華東園，之後到長安國中，高中去桃園平鎮高中，另外曾頌恩小學在社子小學，國中在大理高中國中部，高中也去了桃園平鎮，另外還有張奕也出身台北市學校，只有朱育賢是台北市自己培養出來的，其他在高中就被挖走了。

吳志剛表示，桃園平鎮高中有國家資源綁在一起，新北穀保家商也是重點栽培學校，北市搶人搶不過，台北市該怎麼做？學生棒球政策，有沒有進展？雖然對方投入的資源更多，或另外透過教練介紹，把學生轉過去，教育局應該做出相對應方法。

教育局長湯志民表示，北市目前棒球隊有三級補助外，希望做三級到四級的銜接，也就是從小學、國中、高中和大學做銜接，有系統的培育台北市的棒球人才，選手跟著隊伍一起成長，打球的默契效果會更好，希望把系統建置起來，也會提供學校更多協助。

體育局長王泓翔說，北市在學校已建立19個基層選手訓練站，利用體育班加社團建立三級人才培育制度。今年在河濱設有增設棒壘球場，每一年固定會做場館的優化，讓球隊認養，未來也善用大巨蛋設施引進更多國際賽事，讓棒球風氣在台北市札根。

面對搶人大戰，湯志民指出，北市除了培育金也有獎勵金，希望給孩子每學期固定補助改善環境設備，例如協助就近住宿，因打棒球很辛苦，很早要起床且是團隊練習。

市長蔣萬安表示，這些選手最終他們都加入國家隊，大家都樂見，如果能夠從小在台北市，高中也繼續留在台北市，當然是最好，是台北市的人才，北市相對也要投入很多資源，會持續改善軟硬體和訓練的環境設備。

議員認為，國小國中有接受獎助學金的學生，如果高中沒有在台北市就讀 ，是否可退回經費？蔣萬安說，盡量用鼓勵的方式，若願意留下來，給予更好的資源。

針對教練的評量，教練每3年考核一次，自己培養的學生若沒有留在台北市而到其他縣市，考核如何扣分?湯志民指出，考核有不同的比重，績效是比賽成績，也包括對學生的輔導以及讓學生在台北市做銜接。

蔣萬安說，教育局也會做調查訪談，問小選手或職棒選手一路走來的過程，台北市在哪些方面需要加強，實際訪談才能留住優秀的棒球人才，也會參考外縣市，為何平鎮、穀保可以吸引棒球人才，台北市再來加強，會請教育局 盡快進行。

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